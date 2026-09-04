Tập trung cao cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 4/9, Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị phiên tháng 9/2026, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 9. Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong tháng 8, Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Nổi bật là tham mưu triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2026; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị diễn tập và chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 4.

Lực lượng vũ trang thành phố huy động 818 lượt cán bộ, chiến sĩ và 33 lượt phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời xử lý sự cố tại tuyến đê Cây Thau, khu Đền Công 3, phường Uông Bí.

Công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng, giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai chặt chẽ. Bộ CHQS thành phố hoàn thiện hồ sơ cho 57 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội, tăng 39% so với năm 2025; kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ và Hải đội dân quân thường trực. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ được triển khai đúng kế hoạch. Đơn vị tham gia thẩm định 94 dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và chính sách hậu phương Quân đội được chú trọng. Trong tháng, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 38 đoàn viên ưu tú, kết nạp 8 đảng viên; trao Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí; triển khai xây dựng Nhà đồng đội cho 4 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Về hậu cần, kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị. Các cơ sở quân y khám, điều trị 259 lượt người, trong đó có 28 quân nhân và 231 nhân dân.

Tháng 9, Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố xác định tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ trực và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm là hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, khu vực thực hành, thực binh; bảo đảm thao trường, sở chỉ huy; tổ chức hiệp đồng với các lực lượng tham gia diễn tập KVPT thành phố năm 2026. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập, huấn luyện lực lượng thực binh; tổ chức diễn tập vòng tổng hợp cấp đại đội và luyện tập chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”.

Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo tiếp tục kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, đẩy nhanh xây dựng các chốt dân quân thường trực; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ diễn tập, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tiêu cực, lãng phí và nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công năm 2026.