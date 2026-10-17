Chủ động phòng ngừa vi phạm từ quản lý cư trú

Thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, Công an xã Đường Hoa tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, kết hợp rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Đường Hoa kiểm tra cư trú tại nhà trọ trên địa bàn thôn Tiến Tới.

Từ Cà Mau ra Quảng Ninh làm nghề sửa chữa tàu thuyền, anh Nguyễn Văn Khanh cùng gia đình thuê trọ tại thôn Tiến Tới, xã Đường Hoa từ năm 2018. Khu trọ có 11 phòng, phần lớn người thuê đến từ các địa phương khác, làm những công việc liên quan đến nghề biển. Với đặc thù người thuê trọ chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, việc khai báo cư trú, nắm thông tin người đến và người đi luôn được chủ nhà chú trọng. Công an xã ngoài việc xác nhận đăng ký tạm trú ban đầu còn thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin, thực hiện đúng quy định về quản lý cư trú.

Theo anh Khanh, những người thuê trọ trong khu thường đi làm từ sớm, buổi tối chủ nhà đóng cửa vào khoảng 22-23h để mọi người nghỉ ngơi. Trong quá trình sinh sống tại đây, nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi vấn, người thuê trọ cũng chủ động thông tin cho Công an xã.

Công an xã Đường Hoa làm việc với chủ tàu cá có thuê nhân công ở tỉnh ngoài.

Với địa bàn giáp biển, xã Đường Hoa hiện có hơn 200 tàu thuyền khai thác, đánh bắt thủy sản, phần lớn hoạt động xa bờ. Lao động trên các tàu được tuyển từ nhiều địa phương cả trong và ngoài thành phố. Đặc thù công việc khiến người lao động thường xuyên di chuyển theo mỗi hành trình, có khi cả tháng mới về bờ, trong khi chủ tàu phải chủ động bố trí nhân công theo nhu cầu khai thác, sửa chữa và từng chuyến biển. Nếu việc khai báo cư trú không được thực hiện đầy đủ, công tác nắm tình hình, xác minh nhân thân khi cần thiết sẽ gặp khó khăn.

Là chủ một tàu khai thác thủy sản có thuê lao động ngoại tỉnh, anh Hoàng Văn Truyền (thôn Đại Quang, xã Đường Hoa) cho biết: Tàu của tôi hiện có 3 công nhân từ địa phương khác đến làm việc. Khi tiếp nhận lao động, tôi đều đến Công an xã để đăng ký tạm trú.

Theo anh Truyền, công việc trên tàu đòi hỏi người lao động có sức khỏe, sự tỉnh táo và trách nhiệm, vì vậy anh cũng chú trọng lựa chọn nhân công, không thuê người có biểu hiện sử dụng chất cấm.

Công nhân làm việc trên các tàu cá, tàu hàng được test nhanh ma túy.

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú, Công an xã Đường Hoa cũng tăng cường kiểm tra, rà soát, tiến hành test nhanh ma túy một cách ngẫu nhiên đối với những trường hợp người lao động làm việc trên các tàu cá. Qua đó, lực lượng chức năng có điều kiện kiểm tra thực tế, xác minh thông tin và xử lý những vi phạm phát hiện trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Phi Cường, Phó Trưởng Công an xã Đường Hoa, cho biết: Địa bàn có hơn 40% dân số là người DTTS, vì vậy chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động các chủ nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc quản lý, khai báo cư trú; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua công tác quản lý cư trú, lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp XNC trái phép.

Từ ngày 1/10 đến nay, Công an xã Đường Hoa đã xử phạt 12 trường hợp vi phạm quy định về đăng ký, quản lý cư trú, với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng; đồng thời phát hiện 2 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Kết quả này cho thấy việc tăng cường kiểm tra đã góp phần phát hiện, xử lý những vi phạm cụ thể, phục vụ công tác quản lý địa bàn, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.