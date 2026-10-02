Phối hợp xây dựng địa bàn biên giới, vùng biển không ma túy

Chiều 2/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng) về xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển; đồng thời tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống tội phạm mua bán người”.



Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố biên giới trên cả nước. Tại điểm cầu Quảng Ninh có lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, đại diện lãnh đạo các xã, phường, đặc khu biên giới, vùng biển và một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, đường biển và hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đường dây xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh lợi dụng triệt để công nghệ thông tin, mạng xã hội để tổ chức giao dịch, vận chuyển ma túy theo phương thức “phi tiếp xúc”, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an và BĐBP đã tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, đấu tranh với các đường dây tội phạm từ sớm, từ xa, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập nội địa. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh, triệt phá 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại. Lực lượng BĐBP chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 487 vụ với 915 đối tượng, thu giữ 1,6 tấn ma túy, phá nhổ 958 cây thuốc phiện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, đến nay toàn quốc có 106/553 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới, vùng biển đạt tiêu chí không ma túy. Hai lực lượng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 532/553 địa bàn đạt tiêu chí này.

BĐBP Quảng Ninh triệt phá đường dây, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức cho 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép trên vùng biển (tháng 6/2026).

Tại Quảng Ninh, công tác phòng, chống ma túy được triển khai gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, vùng biển. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2026 xây dựng 20 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy; đến năm 2030, trên 50% địa bàn đạt tiêu chí, hướng tới xây dựng Quảng Ninh cơ bản là địa phương không ma túy.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP thành phố chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý cư dân khu vực biên giới trên đất liền và trên biển. Riêng quý III/2026, đơn vị đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 51 vụ với 64 đối tượng vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển; khởi tố, xử lý hình sự 4 vụ với 14 đối tượng.

Việc phối hợp xây dựng địa bàn không ma túy được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, với sự tham gia của lực lượng Công an, BĐBP, cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, từng bước thu hẹp địa bàn và nguồn phát sinh tội phạm.

Cùng với đánh giá công tác phòng, chống ma túy, hội nghị cũng đánh giá kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026, triển khai từ tháng 7 đến ngày 30/9. Trong đợt cao điểm, lực lượng BĐBP toàn quốc đã đấu tranh, triệt phá 8 chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng, giải cứu an toàn nhiều nạn nhân.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong việc đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án ma túy A3-626p.