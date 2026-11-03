Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về cư trú

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc chủ quan, lơ là về quản lý thông tin sẽ là rủi ro tiềm ẩn để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Việc nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cư trú vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Tìm hiểu tại xã Ba Chẽ được biết, Công an xã còn tổ chức đối thoại với đội ngũ ban lãnh đạo và thành viên các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của 16 thôn để nhằm giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quản lý cư trú, nâng cao chất lượng phối hợp nắm tình hình dân cư và quản lý địa bàn. Tại buổi đối thoại, các đại biểu phản ánh việc nắm bắt người thường xuyên đến, đi trong thôn còn gặp trở ngại; địa bàn rộng, dân cư thưa thớt ảnh hưởng đến quá trình cập nhật biến động dân cư; một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, chuyển đổi sống...

Công an xã Ba Chẽ đối thoại, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý cư trú cho đội ngũ trưởng thôn, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Từ thực tiễn được phản ánh, yêu cầu đặt ra là duy trì sự phối hợp thường xuyên giữa Cảnh sát khu vực, trưởng thôn và các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời cập nhật tình hình biến động dân cư, phát hiện những vấn đề phát sinh để trao đổi, xử lý.

Đồng thời, việc tuyên truyền cần gắn với hướng dẫn cụ thể, giúp người dân hiểu và thực hiện các thủ tục cư trú phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào việc phổ cập sử dụng VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử và các nội dung liên quan đến thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú, căn cước, bổ sung kiến thức phục vụ công tác tuyên truyền tại từng thôn.

Hội LHPN xã Ba Chẽ phối hợp tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và nền tảng số cho chị em hội viên người DTTS.

Trong đời sống hằng ngày, không ít người vẫn xem việc đăng ký, điều chỉnh thông tin cư trú hay bảo quản thẻ căn cước là những thủ tục hành chính đơn thuần. Có người chuyển đến nơi ở mới, đủ điều kiện nhưng chậm thực hiện thay đổi thông tin cư trú. Có trường hợp chủ các cơ sở lưu trú còn chủ quan, không kiểm tra đôn đốc việc thực hiện thông báo lưu trú theo quy định.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến ANTT tại cơ sở. Nhất là trong bối cảnh sự biến động dân cư cao khi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp... thu hút số lượng lớn các lao động nhập cư. Sự phát triển của kinh tế du lịch, số lượng sự kiện văn hóa tăng lên cũng khiến nhu cầu lưu trú tại các phòng cho thuê, nhà nghỉ, nhà thuê nguyên căn... cũng xuất hiện nhiều hơn. Nếu không tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định về cư trú thì rất dễ dẫn đến nguy cơ phát sinh tạo ra những “kẽ hở” để thông tin cá nhân bị khai thác, sử dụng trái phép.

Công an phường Đông Triều kiểm tra các cơ sở doanh nghiệp có người nước ngoài lưu trú, làm việc tại địa phương.

Trong tháng 10/2026, lực lượng công an cấp xã toàn thành phố đồng loạt triển khai cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú. Chiến dịch nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn; chấn chỉnh công tác quản lý, chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Thực tế các địa phương cho thấy, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các khu vực trọng điểm như: Khu nhà ở công nhân, lán trại công trình, nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở lưu trú, cơ sở y tế, tôn giáo, tín ngưỡng. Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân (Thẻ Căn cước công dân, VNeID...), trực tiếp đối chiếu thông tin thực tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Đối với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng ký cư trú, khai báo lưu trú kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra. Các nội dung tuyên truyền về quy định đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng và thông báo lưu trú... được lồng ghép khéo léo, giúp lan tỏa thông tin chính sách, pháp luật vào đời sống cơ sở.

Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú không chỉ thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật của người dân mà còn góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển KT-XH. Thông tin cư trú chính xác, đầy đủ cũng là điều kiện để người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong học tập, lao động, khám chữa bệnh, giải quyết thủ tục hành chính, hưởng các chế độ, chính sách an sinh xã hội.