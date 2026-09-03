Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trải nghiệm, kiểm tra chuyến xe buýt miễn phí đến trường đầu tiên

Chiều 3/9, không chỉ dự lễ khai trương tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, còn trực tiếp lên xe, đồng hành cùng học sinh trên hành trình đến trường để nhìn tận mắt, cảm nhận tận nơi từng khâu vận hành. Từ vị trí điểm đón, thời gian di chuyển đến việc tổ chức đưa, đón học sinh, những yêu cầu về an toàn, thuận tiện đều được kiểm tra cụ thể, qua đó kịp thời chỉ đạo hoàn thiện mô hình ngay từ những ngày đầu...

Các tuyến xe buýt điện phục vụ đưa đón học sinh tới trường trên địa bàn 3 phường Hà Tu, Hạ Long, Hồng Gai đã đủ điều kiện để chính thức vận hành từ ngày 5/9/2026 trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

50 xe buýt đã được bố trí, sẵn sàng đưa đón học sinh trên các tuyến, bảo đảm hành trình đến trường an toàn, thuận tiện.

Học sinh được đón tại các điểm chờ theo tuyến; góp phần hình thành thói quen đi lại an toàn, văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, trực tiếp thị sát, cùng học sinh trải nghiệm hành trình trên tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh ân cần hỏi thăm, lắng nghe chia sẻ của học sinh trong hành trình đến trường bằng xe buýt.

Xe buýt được trang bị điều hòa, với 30 chỗ ngồi/xe, cùng các điều kiện phục vụ cần thiết, mang đến hành trình đến trường an toàn, thoải mái cho học sinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trải nghiệm cùng các em học sinh trên tuyến xe từ khu vực phường Hạ Long đến phường Hồng Gai.

Mỗi chuyến đi, tài xế luôn tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, chủ động kiểm tra phương tiện, bảo đảm hành trình đưa đón học sinh an toàn, đúng lộ trình, đúng giờ.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị vận hành bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ hoạt động đưa đón học sinh, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu phương tiện, bảo đảm xe vận hành ổn định, an toàn trên mỗi hành trình.



Những chuyến xe buýt đưa đón học sinh không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông giờ cao điểm mà còn mở thêm một lựa chọn an toàn, văn minh cho mỗi gia đình. Qua thị sát thực tế tuyến xe, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt yêu cầu các đơn vị vận hành đặt sự an toàn, thuận tiện của học sinh lên hàng đầu.

Đồng thời, các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả chương trình thí điểm trong năm học này. Trên cơ sở kết quả thực hiện, trong năm học tới, sẽ triển khai mở rộng tại những địa bàn đủ điều kiện, đảm bảo cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được thụ hưởng chính sách như nhau.