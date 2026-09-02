Sẵn sàng đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện

Dự kiến ngày 3/9, thành phố Quảng Ninh sẽ khai trương các tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Hiện, những khâu chuẩn bị cuối cùng đã cơ bản hoàn tất với mục tiêu đưa những chuyến xe đầu tiên hoạt động an toàn, thuận tiện ngay trong năm học mới.

Lãnh đạo phường Hồng Gai kiểm tra việc lắp đặt nhà chờ xe bus tại cổng trường của Trường TH, THCS & THPT Văn Lang.

Theo đó, giai đoạn đầu, thành phố dự kiến tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.150 trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu theo khảo sát (tương đương khoảng 83%).

Để sẵn sàng các điều kiện đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt, thành phố yêu cầu hệ thống điểm đón, trả, nhà chờ, biển báo, vạch kẻ đường, bãi đỗ, trạm sạc và phương án tổ chức giao thông phải được chuẩn bị đồng bộ. Cùng với đó là đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ và các giải pháp công nghệ để quản lý, giám sát hành trình.

Các điểm đón trả trên địa bàn phường Hồng Gai đang được chỉnh trang hoàn thiện.

Triển khai chỉ đạo của thành phố, phường Hồng Gai bố trí 29 điểm đón, trả học sinh, trong đó 12 điểm được lắp đặt nhà chờ mới. Đồng thời, phường hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các điều kiện bảo đảm an toàn tại các điểm dừng. Hiện các điều kiện cho hai tuyến xe buýt điện thí điểm S5, S6 đi qua địa bàn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa vào sử dụng từ ngày 3/9.

Đáng chú ý, ngoài hạ tầng sạc dùng chung theo Đề án, phường Hồng Gai cũng chủ động đầu tư thêm 3 trụ sạc xe buýt điện tại khu vực Công viên hoa Hạ Long. Việc bổ sung các trụ sạc nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành phương tiện, nhất là trong điều kiện các tuyến hoạt động thường xuyên theo thời gian biểu của các trường học.

Hiện 3 trụ sạc xe buýt điện tại khu vực Công viên hoa Hạ Long đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Tại phường Hạ Long, các hạng mục phục vụ hai tuyến S1 và S4 cũng được triển khai theo hướng đồng bộ giữa hạ tầng điểm dừng và tổ chức giao thông. Trên các trục đường Nguyễn Văn Cừ, Tuyển Than, Hà Lầm, Điện Biên Phủ, Trần Quốc Nghiễn, Hải Phượng, Hải Long, Hồng Hải, Võ Nguyên Giáp, Kim Đồng và Hải Lộc, phường đầu tư xây dựng mới 13 nhà chờ phục vụ đưa đón học sinh.

Trong đó, tuyến S1, đoạn từ Trường THCS Lê Hồng Phong đến khu vực điện máy HC, được bố trí 10 nhà chờ ở cả hai chiều; tuyến S4, đoạn từ khu vực Cây xăng Hà Trung cũ đến Trường THPT Lê Thánh Tông, được bố trí 3 nhà chờ. Cùng với đó là 47 cột biển báo, 44 vị trí sơn vạch dừng đỗ xe buýt và 21 vị trí sơn vạch người đi bộ qua đường. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,3 tỷ đồng.

Tại phường Hà Tu, địa phương cũng đã bố trí khoảng 4 tỷ đồng đầu tư hạ tầng các điểm đón, trả học sinh.

Trước ngày 3/9, các nhà chờ xe buýt trên địa bàn phường Hạ Long được hoàn tất việc lắp đặt.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, phương án tổ chức vận hành được các địa phương và đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, an toàn học sinh là yêu cầu xuyên suốt từ khi các em đến điểm đón, lên xe, di chuyển đến trường và xuống xe.

Theo Đề án, học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ được cấp thẻ để xác thực khi lên xe. Mỗi xe bố trí một lái xe và một nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh lên, xuống xe, nhắc nhở thực hiện các quy định và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong hành trình.

Các phương tiện được trang bị máy POS, hệ thống định vị GPS và thiết bị thông báo hành trình. Dữ liệu sử dụng dịch vụ được ghi nhận để phục vụ thống kê, quản lý vận hành, thanh quyết toán và đánh giá hiệu quả triển khai. Hệ thống GPS và thiết bị thông báo hành trình giúp xác định lộ trình, thông báo điểm dừng, hỗ trợ học sinh chủ động nhận biết điểm lên, xuống xe.

Từ trung tuần tháng 8, các xe buýt đưa đón học sinh đã được chạy thử, kiểm tra các điều kiện vận hành.

Các phương tiện cũng được kiểm tra trước khi đưa vào khai thác. Lái xe phải thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trước khi vận hành. Từ trung tuần tháng 8, các xe đã được chạy thử, kiểm tra các điều kiện vận hành, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề phát sinh trước khi chính thức phục vụ học sinh trong năm học 2026-2027.

Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: Địa phương sẽ tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận hành để giám sát việc đưa đón học sinh. Lực lượng công an phường cũng được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực cổng trường vào giờ cao điểm, hướng dẫn phân luồng, hạn chế phương tiện dừng đỗ sai quy định; đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè tại khu vực đón, trả học sinh.

Từ hạ tầng, phương tiện đến con người và phương án tổ chức, các điều kiện cần thiết đang được các đơn vị chức năng và địa phương hoàn thiện, rà soát… đảm bảo những chuyến xe buýt điện đầu tiên đưa học sinh đến trường an toàn, thuận lợi. Hiệu quả vận hành trong năm học đầu tiên sẽ là cơ sở để thành phố đánh giá nhu cầu thực tế, hiệu quả sử dụng ngân sách cũng như những tác động về kinh tế - xã hội trước khi xem xét điều chỉnh hoặc mở rộng.