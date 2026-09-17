"Lá chắn" xanh trên không gian mạng: Khi mỗi đoàn viên thợ mỏ là một chiến sĩ

Có một trận địa không tiếng máy khoan, không ánh đèn lò, đang được hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên ngành Than âm thầm giữ vững mỗi ngày, mỗi giờ - đó là không gian mạng. Ở đó, 28 mô hình do chính đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn Than Quảng Ninh tại 28 cơ sở Đoàn trực thuộc dựng lên, đang trở thành một “lá chắn xanh” thầm lặng nhưng bền bỉ, để mỗi đoàn viên, thanh niên - dù đứng dưới hầm lò hay ở trên mặt bằng đều có thể là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Cán bộ Đoàn Than Quảng Ninh tích cực tham gia các Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đảng, TP Quảng Ninh và của ngành.

Trận địa không tiếng súng giữa vùng Than

Không phải ngẫu nhiên mà công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng lại trở thành một nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng đối với Tuổi trẻ ngành Than. Với hàng vạn công nhân lao động trực tiếp, thu nhập gắn chặt với sản lượng, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, ngành Than Quảng Ninh luôn là "mảnh đất” mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tìm cách khai thác, núp bóng “quyền lợi người lao động”, “dân chủ”, “môi trường” để gieo rắc hoài nghi, kích động tâm lý cực đoan, chia rẽ khối đoàn kết giữa công nhân với tổ chức Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Mỗi tin đồn thất thiệt về tai nạn lao động, mỗi luận điệu xuyên tạc về chính sách tiền lương, tái cơ cấu doanh nghiệp, nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, hoàn toàn có thể trở thành mồi lửa gây bất ổn trong một lực lượng lao động đông đảo, đặc thù.

Nhận thức rõ điều đó, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 89-KL/TW và Quy định số 04-QĐ/BCĐ35 của Ban Chỉ đạo 35 thành phố Quảng Ninh về đấu tranh phản bác, xử lý, gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái trên mạng xã hội, Tuổi trẻ Than Quảng Ninh đã sớm xác định: giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng cũng quan trọng không kém giữ vững tiến độ, sản lượng dưới hầm lò. Và cách mà Đoàn Than Quảng Ninh lựa chọn để giữ trận địa ấy, giản dị mà hiệu quả: phát huy chính đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt - những người gần công nhân nhất, hiểu tâm tư thợ mỏ nhất làm nòng cốt.

28 mô hình, hàng nghìn lượt lan tỏa mỗi tháng

Từ Đoàn Than Quảng Ninh xuống tới 28 cơ sở Đoàn trực thuộc, một hệ thống 28 mô hình đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đã được hình thành và duy trì đều đặn với gần 100 cán bộ Đoàn tham gia. Mỗi mô hình gắn với một tài khoản mạng xã hội do chính cán bộ Đoàn chủ chốt của cơ sở trực tiếp quản lý, vận hành. Đây không phải những tài khoản ảo, vô danh, mà là những gương mặt thật, những cán bộ Đoàn hằng ngày vẫn có mặt ở phân xưởng, công trường, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đoàn viên, thanh niên.

Đều đặn mỗi tháng, 28 tài khoản ấy đăng tải hàng chục bài viết, từ những mẩu tin ngắn phản ánh nhịp sống sản xuất, biểu dương gương người tốt việc tốt, đến những bài viết định hướng dư luận, phản bác trực diện các luận điệu xuyên tạc khi có tình huống phát sinh. Không ồn ào, không phô trương, những bài viết ấy lặng lẽ "chảy" vào dòng thời gian của hàng chục tài khoản mạng xã hội trong và ngoài ngành Than, để rồi mỗi tháng ghi nhận hàng nghìn lượt chia sẻ - một con số không lớn nếu so với một chiến dịch truyền thông thương mại, nhưng lại vô cùng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh mỗi lượt chia sẻ ấy là một đoàn viên, một công nhân tự nguyện đứng về phía thông tin chính thống, tự nguyện lan tỏa niềm tin.

Kênh thông tin chính thống, tập trung nhất của toàn hệ thống 28 mô hình ấy chính là Fanpage “Đoàn Than Quảng Ninh” - nơi được xây dựng để trở thành điểm tựa cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, là địa chỉ đầu tiên đoàn viên, thanh niên tìm đến mỗi khi trên mạng xã hội xuất hiện những luồng thông tin trái chiều liên quan đến ngành Than, đến đơn vị mình.

Fanpage “Đoàn Than Quảng Ninh” với gần 8.000 người theo dõi.

Sự bền bỉ của “lá chắn xanh” ấy không tách rời khỏi sức sống chung của phong trào Đoàn ngành Than. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn Đoàn đã đăng ký đảm nhận 243 công trình thanh niên, triển khai 225 mô hình thanh niên, giới thiệu 180 đoàn viên tham gia các lớp nhận thức về Đảng, giới thiệu 149 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp và làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 166 đồng chí. Chính từ nền tảng ấy - một tổ chức Đoàn vững mạnh, gắn bó máu thịt với sản xuất, với đời sống công nhân - mà tiếng nói của 28 tài khoản “chiến sĩ số” mới có sức nặng; mới được đoàn viên, thanh niên tin và làm theo.

Gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Than Quảng Ninh năm 2026 tại Đoàn Thanh niên Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin.

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (tháng 6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành một phần quan trọng trong bài phát biểu chỉ đạo để nói về vai trò của Đoàn TN trên không gian mạng. Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh, tổ chức Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn trên không gian mạng, biết lắng nghe và nói bằng chính ngôn ngữ mà thanh niên hiểu, để từ đó “lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, với lối sống thực dụng, lệch chuẩn. Đồng chí cũng chỉ rõ: mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở Đoàn phải là điểm tựa niềm tin và mỗi đoàn viên phải là một hạt nhân tích cực giữa cộng đồng mình đang sống, đang lao động.

Soi vào thực tiễn 28 mô hình của tuổi trẻ Than Quảng Ninh, có thể thấy tinh thần chỉ đạo ấy đã được cụ thể hóa từ trước khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra và đó cũng chính là động lực để mô hình này tiếp tục được củng cố, nhân rộng trong nhiệm kỳ mới, 2026 - 2031.

Đồng chí Hoàng Việt Phương - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh (thứ hai từ phải sang) tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giữ vững lá chắn, nâng tầm “chiến sĩ số” trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn 2026 - 2031, khi Đảng bộ Than Quảng Ninh vừa trải qua dấu mốc 30 năm thành lập (13/7/1996 - 13/7/2026) và đang hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), yêu cầu đặt ra với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cũng cao hơn, đòi hỏi Tuổi trẻ Than Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, mà phải tiến tới chủ động sáng tạo nội dung gốc, hấp dẫn, đúng “gu” của thanh niên thời đại số.

Tuổi trẻ Than Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ định kỳ.

Trước hết, cần tiếp tục mở rộng mạng lưới 28 mô hình xuống tận chi đoàn, để không chỉ có các “chiến sĩ” nòng cốt mà mỗi chi đoàn đều có lực lượng sẵn sàng. Cùng với đó, việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, kỹ năng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để sản xuất nội dung đa phương tiện: hình ảnh, video ngắn, infographic… cần được đào tạo bài bản hơn, thay vì chỉ dừng ở đăng tải văn bản đơn thuần. Công tác phối hợp giữa Đoàn Than Quảng Ninh với bên liên quan cũng cần được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, để thông tin chính thống được cung cấp kịp thời ngay khi vừa phát sinh tình huống, không để “khoảng trống thông tin” trở thành mảnh đất cho tin giả len lỏi.

Và trên hết, mỗi đoàn viên thợ mỏ cần được nuôi dưỡng để tự nguyện trở thành một “chiến sĩ”, đúng như tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã căn dặn tuổi trẻ cả nước: hiểu đúng, tin mãnh liệt và hành động tự giác. Bởi khi hàng vạn đoàn viên, thanh niên công nhân ngành Than cùng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng ý thức được trách nhiệm giữ gìn sự trong sạch của không gian mạng, thì “lá chắn xanh” ấy sẽ không chỉ dừng lại ở 28 tài khoản, mà sẽ trở thành sức mạnh của cả một thế hệ thợ mỏ - thế hệ mang trong mình truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống ấy trên một trận tuyến mới: trận tuyến của niềm tin, giữa thời đại số.