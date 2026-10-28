Chuyển động tích cực tại xã Quảng Hà

Nhờ triển khai đồng loạt các giải pháp trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Quảng Hà có nhiều chuyển động tích cực trong bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Thống kê của xã Quảng Hà trong 9 tháng năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025 (giảm 6 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương). Với nhiệm vụ được giao, Đội CSGT đường bộ số 3 (thuộc Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh) đã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, như: Vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, lạng lách đánh võng...

Kết quả, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính trên 9,8 tỷ đồng; tạm giữ 34 ô tô, trên 800 mô tô và phương tiện khác; tước 38 giấy phép lái xe và trừ điểm gần 300 trường hợp...

Trường THCS Quảng Hà tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2026-2027.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Quảng Hà thành lập Tổ công tác QN-14 và ra quân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Đây là lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ theo mô hình phối hợp liên lực lượng, phát huy vai trò trong đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông. Cụ thể là bố trí tuần tra lưu động tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm và các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về ATGT và giữ gìn ANTT.

Nhờ đó, xã Quảng Hà nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và ma túy; xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí điều khiển phương tiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp triển khai Tổ công tác QN-14 tại xã Quảng Hà, tập trung đảm bảo ANTT, ATGT.

Với mục tiêu xây dựng Quảng Hà là “Xã an toàn giao thông”, địa phương không chỉ nâng cao hiệu quả phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mà còn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Công tác tuyên truyền được gắn với hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Như các hoạt động tuyên truyền trong trường học, cán bộ Công an xã tập trung phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh, dành thời gian trao đổi, phân tích kỹ các tình huống thực tế, hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ, xử lý phù hợp nếu phát sinh sự cố trong tham gia giao thông hằng ngày. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành các quy định về trật tự, ATGT, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Quốc Thành, Trưởng Ban CTMT khu phố Hải Hà, xã Quảng Hà, cho biết: Khu phố chúng tôi có hệ thống camera an ninh công cộng, cũng đã thống nhất đưa nội dung thực hiện quy định ATGT, trật tự đô thị vào quy ước chung, gắn với bình xét thi đua danh hiệu “văn hóa” giữa các tổ dân cư, gia đình. Hoạt động tự quản về ATGT được triển khai hiệu quả là bởi có sự đồng thuận, tham gia tích cực của đông đảo nhân dân, khẳng định mọi người đều phải có trách nhiệm chứ không “khoán trắng” cho riêng lực lượng nào. Nhờ đó, mỗi tổ dân phố, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp cùng thi đua; mỗi người dân chủ động chấp hành pháp luật, hình thành một nếp sống giao thông an toàn, văn minh từ cơ sở.