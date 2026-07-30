Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự phiên họp, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay và thảo luận về phương hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW rất quyết liệt và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được ban hành, nhiều điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được tháo gỡ; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của quốc gia. Tuy nhiên, chặng đường khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Nếu như trước đây, điểm nghẽn lớn nhất là nhận thức, thể chế và cơ chế chính sách thì hiện nay, điểm nghẽn chủ yếu đã chuyển sang khâu tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, chúng ta đang thiếu những sản phẩm cụ thể, những doanh nghiệp dẫn dắt, những chuỗi giá trị hoàn chỉnh và những chuyển biến thật sự trong năng suất, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Trong giai đoạn tới, phải đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trở thành phương thức phát triển mới của đất nước.

Tại Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, với từng lộ trình chuyển đổi và tầm nhìn đến năm 2130. Đây là sự chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và mô hình quản trị quốc gia. Sứ mệnh của Nghị quyết số 57-NQ/TW trong thời gian tới là phải hướng tới thực hiện thành công cuộc chuyển đổi chiến lược này.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quán triệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức việc kiện toàn Ban Chỉ đạo là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyệt đối không phải là giảm quyết tâm chính trị, mức độ ưu tiên hay làm chậm nhịp triển khai nghị quyết. Mục đích là làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng với yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả cụ thể.

Cần khẩn trương hướng dẫn thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ở các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện. Hình thành một cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương tới địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, thông suốt trong phối hợp, kịp thời trong xử lý vướng mắc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề lớn, quan trọng phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung chuyển đổi về phương thức thực hiện: Tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá. Việc mới, chưa có tiền lệ cần được thử nghiệm có kiểm soát; phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn mới. Mỗi bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh; ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng.

Quang cảnh Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Nghị quyết số 57-NQ/TW không phải chỉ dành cho các nhà khoa học, viện nghiên cứu hay doanh nghiệp công nghệ. Cần chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển; phải xây dựng được một xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Về những công việc cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc; phân định rõ chức năng định hướng, điều phối, kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý Nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan; hoàn thành đầy đủ việc bàn giao công việc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất tại Phiên họp. Đối với những nhiệm vụ nền tảng, đột phá, lan tỏa, cần xác định rõ sản phẩm, nguồn lực, thời hạn, cơ quan và người chịu trách nhiệm. Tiến độ, sản phẩm và kết quả phải được theo dõi thống nhất trên môi trường số. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu chung phải được báo cáo kịp thời để xem xét, xử lý.