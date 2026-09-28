Tăng tốc 90 ngày cuối năm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Ngày 28/9, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, kết luận hội nghị.

9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Quảng Ninh; chuẩn bị tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, bảo đảm thành phố chính thức đi vào hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành trong giai đoạn mới từ ngày 1/9.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Cả ba khu vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế. Dịch vụ tăng trưởng mạnh, tổng khách du lịch ước đạt trên 18,8 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt trên 103% kế hoạch.

Tổng thu NSNN ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% kế hoạch 9 tháng, tăng 88,28% so cùng kỳ. An sinh xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% và thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn thành phố Quảng Ninh vận hành với không gian phát triển mới, cần phát huy tốt hơn vai trò, vị thế của thành phố mới, vai trò cực tăng trưởng tiên phong của cả nước; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu phát động đợt cao điểm 90 ngày đêm nước rút thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, nhất là những nội dung còn khó khăn, tiến độ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ ngay. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy nhanh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Quá trình thực hiện phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Với mô hình, chức năng, nhiệm vụ mới, phải tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những lĩnh vực, địa bàn có khối lượng công việc lớn, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Nghe và cho ý kiến về Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố Quảng Ninh trong tình hình mới”, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tổ chức Đoàn là một trong những môi trường quan trọng để đào tạo, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ trẻ. Vì vậy, việc củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn phải được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phải quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ Đoàn. Trong đó, xem xét lựa chọn, điều động những cán bộ trẻ ở các sở, ngành, địa phương có năng lực, triển vọng để tăng cường cho công tác Đoàn. Cùng với củng cố chất lượng đội ngũ, cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu. Đồng chí cũng lưu ý phát huy tốt thế mạnh của các trường học, lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên. Hoạt động Đoàn phải gắn với đời sống, lao động, sản xuất và các phong trào của giai cấp công nhân.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh giáo dục ý thức chính trị, quan điểm lập trường, sự trung thành với Đảng phải được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Đoàn. Qua các hoạt động phải từng bước bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên nhận thức chính trị đúng đắn, có bản lĩnh, lập trường, ý thức trách nhiệm và lý tưởng cách mạng. Từ đó, xây dựng thế hệ trẻ có niềm tin, có khát vọng cống hiến và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, báo cáo tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy nghe báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU (ngày 30/10/2023) của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; nghe và cho ý kiến về một số dự án đầu tư trên địa bàn phường Phong Cốc, phường Hà An; nhiệm vụ công tác tuần và một số nhiệm vụ quan trọng khác.