Phim tài liệu về Công nương Kate sau hành trình điều trị ung thư

Bộ phim tài liệu mới “Heal” ghi lại hành trình hồi phục sau ung thư của Công nương Kate, từ những trải nghiệm trong quá trình điều trị đến thử thách chinh phục ba ngọn núi cao nhất ở Anh, Scotland và xứ Wales. Qua đó, bà chia sẻ những thay đổi trong nhận thức về cuộc sống, sự mong manh của con người và ý nghĩa của việc có người đồng hành trong những thời điểm khó khăn.

Công nương Catherine đến tham dự sự kiện Giải thưởng Earthshot tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Trong một giai đoạn điều trị ung thư, Công nương Catherine của Anh từng nhiều lần tỉnh rồi lại mê man, khó nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Đó là căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, không có không khí trong lành, cây xanh hay bất cứ điều gì quen thuộc để bà tập trung. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà nhận ra có người đang nắm tay mình.

“Người đó không nói chuyện với tôi. Không cố tìm cách giải quyết điều gì. Họ chỉ ở đó”, bà nhớ lại, không tiết lộ danh tính người đã an ủi mình. “Tôi sẽ luôn biết ơn sự hiện diện của người đã ở bên tôi trong thời điểm ấy. Điều đó thực sự khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đơn giản là ở bên một ai đó trong những thời khắc đen tối nhất của họ”.

Ung thư khiến con người thay đổi từ bên trong

Thông điệp về lòng biết ơn đối với sự chăm sóc y tế và cơ hội được sống thêm một lần nữa xuyên suốt bộ phim dài 30 phút mang tên “Heal”. Trong phim, Công nương Kate chia sẻ những trải nghiệm kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư vào đầu năm 2024. Câu chuyện được kể thông qua hành trình của bà hồi tháng 6 năm ngoái, khi bà thử sức hoàn thành thử thách Three Peaks, chinh phục những ngọn núi cao nhất ở Anh, Scotland và xứ Wales trong vòng 24 giờ.

Máy quay theo chân Kate, hiện 44 tuổi và đang trong giai đoạn thuyên giảm bệnh, khi bà thử thách cơ thể sau phẫu thuật, hóa trị và quá trình hồi phục. Tuy nhiên, hành trình này không chỉ là thử thách thể chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần.

Trên đường leo núi, có lúc Kate mặc áo phông, đội mũ lưỡi trai dưới bầu trời xanh rực rỡ, lúc khác lại khoác áo parka có mũ để chống lại màn sương lạnh. Bà chia sẻ về những thay đổi mà căn bệnh ung thư mang đến cho cuộc sống, trong đó có nhận thức rằng thời gian con người sống trên Trái đất là hữu hạn.

“Tôi nghĩ khi bạn phải đối diện với những điểm yếu của chính mình, khi phải đối diện với sự hữu hạn của cuộc đời, bạn sẽ phải chấp nhận rằng cuộc sống không kéo dài mãi mãi. Và trong những khoảnh khắc ấy, đúng là có một sự thay đổi xảy ra”, bà nói.

Hành trình ấy cũng có sự đồng hành của gia đình, với những lời động viên từ các con và sự đón chào của Hoàng tử William cùng các con khi bà hoàn thành thử thách.

Hồi phục không chỉ là điều trị y tế

Dù có chủ ý hay không, bộ phim nhấn mạnh rằng dù sở hữu sự giàu có, đặc quyền và địa vị hoàng gia, Kate vẫn phải đối mặt với những thử thách và nỗi sợ tương tự nhiều người khác. Đây cũng là thông điệp mà bà và chồng, Hoàng tử William, từng nhấn mạnh khi chuẩn bị cho vai trò trở thành vua và hoàng hậu trong tương lai.

Mặc dù “Heal” thể hiện quan điểm của Kate và William rằng các thành viên hoàng gia cần cởi mở hơn, bộ phim cũng cho thấy họ quyết tâm kể câu chuyện của mình theo cách riêng. Bất chấp những suy đoán của phóng viên và các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, phim không tiết lộ loại ung thư Kate từng mắc phải hay cung cấp thêm chi tiết về quá trình điều trị.

Kate cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim bắt đầu hình thành vào mùa xuân năm ngoái, nhằm hỗ trợ Bệnh viện Royal Marsden, nơi bà từng điều trị ung thư. Bệnh viện chuyên khoa ung thư này được thành lập năm 1851 và đã giúp đỡ “hàng trăm nghìn người” sau khi họ “nghe những lời mà không ai muốn nghe”. Toàn bộ doanh thu từ bộ phim sẽ được chuyển cho quỹ từ thiện Royal Marsden, đơn vị đang sử dụng hành trình leo núi của Kate làm trọng tâm cho chiến dịch gây quỹ cộng đồng.

Tại buổi chiếu riêng ở London tuần trước, Kate cho biết bà muốn góp phần giúp nhiều người hơn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc toàn diện, giải quyết những khó khăn về cảm xúc, tâm lý, tinh thần và xã hội bên cạnh việc điều trị y tế khi được chẩn đoán mắc ung thư.

“Hồi phục, dù là của cá nhân hay cộng đồng, không chỉ là sửa chữa những gì đang gặp vấn đề. Đó còn là tìm kiếm sự cân bằng trong cách chúng ta sống, giữa nỗ lực và chấp nhận, giữa kiểm soát và tin tưởng, giữa suy nghĩ và đơn giản là hiện diện”, bà nói.

Những chia sẻ của Kate được đưa ra hai năm sau khi Vua Charles III được cho là đã góp phần thúc đẩy việc xét nghiệm và điều trị ung thư tuyến tiền liệt sớm, khi công khai quá trình điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt của mình. Trong quá trình đó, một dạng ung thư chưa được tiết lộ đã được phát hiện và nhà vua hiện vẫn đang điều trị.