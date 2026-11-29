United Fidelity bị đóng cửa, đánh dấu vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 2024

Các cơ quan quản lý tài chính liên bang Mỹ đã tiếp quản và đóng cửa Ngân hàng United Fidelity, cho biết ngân hàng có các chi nhánh tại 4 bang và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ này có nguy cơ không đáp ứng được yêu cầu của người gửi tiền. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ trong hơn 2 năm qua.

Tên và huy hiệu của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) được gắn bên ngoài trụ sở cơ quan này, ngày 14/3/2023. Ảnh tư liệu: AP

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) cho biết Ngân hàng First Citizens sẽ tiếp nhận toàn bộ tiền gửi và tài sản của United Fidelity, có trụ sở tại Evansville, bang Indiana. 22 chi nhánh của ngân hàng bị đóng cửa tại Indiana, Illinois, Florida, Colorado và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ sẽ mở cửa trở lại dưới tên First Citizens chậm nhất vào đầu tuần. Các tài khoản của khách hàng cũng sẽ được tự động chuyển sang ngân hàng mới.

“Chúng tôi tin rằng giao dịch này có ý nghĩa cả về tài chính lẫn chiến lược, và mong được chào đón các khách hàng mới, xây dựng niềm tin với họ, đồng thời đưa công ty hướng tới những thành công tiếp theo”, ông Frank B. Holding Jr., Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng First Citizens, có trụ sở tại Raleigh, bang North Carolina, cho biết.

Theo FDIC, tính đến cuối tháng 9, United Fidelity có tổng tài sản khoảng 5,9 tỷ USD và tổng tiền gửi 5,4 tỷ USD. Cơ quan này khẳng định toàn bộ tiền gửi của khách hàng đều an toàn và được bảo hiểm, với mức bảo hiểm tối đa 250.000 USD.

Văn phòng Kiểm soát tiền tệ Mỹ (OCC), cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chịu trách nhiệm quản lý các ngân hàng, cho biết trong tuyên bố rằng họ kết luận ngân hàng này ở trong tình trạng “không an toàn hoặc không lành mạnh để tiến hành hoạt động kinh doanh”.

Việc tiếp quản United Fidelity đánh dấu vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tính theo tài sản kể từ năm 2024, khi Ngân hàng Republic First Bank có trụ sở tại Philadelphia phá sản với khoảng 6 tỷ USD tài sản.

FDIC ước tính vụ sụp đổ của United Fidelity sẽ khiến Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi của cơ quan này thiệt hại 1,83 tỷ USD. Quỹ được tài trợ bởi các ngân hàng và có nhiệm vụ bảo vệ các khoản tiền gửi được bảo hiểm khi một ngân hàng phá sản.