MSF lên án cuộc tấn công của Israel khiến 2 nhân viên tại Gaza thiệt mạng

Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 28/11 bày tỏ phẫn nộ trước cuộc tấn công của Israel gần một phòng khám tại thành phố Gaza, khiến 2 nhân viên bảo vệ của tổ chức này thiệt mạng. MSF cho biết cơ sở y tế được đánh dấu rõ ràng bằng logo của tổ chức và tọa độ đã được chia sẻ với quân đội Israel.

Người dân kiểm tra thiệt hại tại khu dân cư sau các cuộc không kích ở Sanaa, Yemen, ﻿ngày 28/11/2026. Ảnh: AP

MSF cho biết 2 người đàn ông làm nhiệm vụ bảo vệ phòng khám bị sát hại trong cuộc tấn công xảy ra tối 27/11. Tổ chức này gọi vụ việc là một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào MSF, đồng thời yêu cầu những người chịu trách nhiệm phải bị truy cứu. Vụ việc nâng tổng số nhân viên MSF thiệt mạng tại Gaza lên 17 người.

Quân đội Israel xác nhận tiến hành cuộc tấn công, nhưng cáo buộc 2 người thiệt mạng là thành viên Hamas, hoạt động dưới danh nghĩa nhân viên bảo vệ tại phòng khám do MSF điều hành. Israel cho rằng đây là một ví dụ về việc Hamas cài cắm lực lượng trong các tổ chức quốc tế, song không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Người thân của một trong 2 người thiệt mạng cho biết họ không mang vũ khí và mặc đồng phục MSF vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Một nhân viên MSF tại địa phương cũng cho biết 2 người đang đi kiểm tra các cơ sở của phòng khám thì tên lửa đánh trúng.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, lên án vụ việc, cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở y tế, nhân viên y tế và nhân viên nhân đạo tại Gaza là không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh những người đang mạo hiểm tính mạng để cứu giúp người khác cần được bảo vệ, chứ không phải trở thành mục tiêu tấn công.

Trong các diễn biến khác, các cuộc không kích tại Yemen khiến ít nhất 15 người bị thương, gây hư hại nhiều nhà cửa, cửa hàng và một trạm xăng, đồng thời làm cháy nhà máy điện tại thành phố Mokha. Cùng ngày, một tàu hàng bị các tay súng có vũ trang chiếm giữ tại vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, trong khi tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.