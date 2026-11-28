Người Mỹ vẫn đổ xô mua sắm Black Friday bất chấp lạm phát và thời tiết xấu

Người tiêu dùng Mỹ vẫn đổ xô đến các cửa hàng và trung tâm thương mại trong ngày Black Friday, bất chấp giá cả sinh hoạt cao và thời tiết xấu gây ngập lụt, đồng thời khiến cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s tại New York phải hoãn. Hoạt động mua sắm trực tuyến cũng ghi nhận mức chi tiêu tăng mạnh, trong khi các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng để tìm kiếm ưu đãi.

Những khách hàng đầu tiên đến cửa hàng Macy’s ở New York khi cửa hàng mở cửa

﻿trong ngày Black Friday, 27/11/2026. Ảnh: AP

Theo công ty công nghệ bán lẻ Sensormatic Solutions, Black Friday vẫn là ngày có lượng khách đến cửa hàng đông nhất trong năm tại Mỹ, dù thương mại điện tử phát triển và nhiều thương hiệu đã tung ra các chương trình giảm giá dịp lễ từ nhiều tuần trước.

Tại trung tâm thương mại Macy’s Herald Square ở Manhattan, người mua sắm đã xếp hàng trước khi trời sáng. Hệ thống trung tâm thương mại Macerich ghi nhận lượng khách trong những giờ đầu mở cửa tăng từ 2% đến 4% so với Black Friday năm ngoái. Target cho biết hàng trăm khách hàng xếp hàng trước 6h sáng tại nhiều cửa hàng, trong khi một số người đến từ tối hôm trước. Tại Mall of America ở Minnesota, khoảng 15.000 khách hàng đến trong giờ đầu tiên sau khi trung tâm mở cửa lúc 7h sáng, tăng 8,5% so với năm ngoái.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, giá cả tăng cao dự kiến đóng góp khoảng một nửa mức tăng doanh số bán hàng 4,1% mà tổ chức này dự báo trong tháng 11 và 12, với tổng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ có thể đạt 1.010 tỷ USD.

Trong khi đó, dữ liệu của Adobe Digital Insights cho thấy người tiêu dùng đã chi 7,1 tỷ USD trực tuyến trong ngày Lễ Tạ ơn, tăng 10,4% so với năm ngoái. Đến 18h30 ngày Black Friday theo giờ miền Đông Mỹ, chi tiêu trực tuyến đạt 9,7 tỷ USD, tăng 12,8%. Adobe dự báo tổng chi tiêu trực tuyến trong ngày có thể đạt từ 13 đến 13,4 tỷ USD, cao hơn mức dự báo trước đó là 12,9 tỷ USD.

Lượng truy cập các trang bán lẻ từ những công cụ mua sắm tích hợp AI cũng tăng gấp đôi so với năm ngoái. Một số người tiêu dùng sử dụng ChatGPT để tìm trung tâm thương mại có nhiều cửa hàng phù hợp với nhu cầu mua sắm của gia đình.

Các nhà bán lẻ tiếp tục tung ra những ưu đãi lớn trong ngày Black Friday. Walmart tập trung vào các mặt hàng giảm giá chỉ dành cho khách hàng đến mua trực tiếp. Tuy nhiên, một số người mua sắm cho rằng mức giảm giá tại cửa hàng chưa đủ hấp dẫn so với các ưu đãi trực tuyến. Nhiều người cũng cho biết họ không còn muốn trải qua cảnh chen lấn như những mùa Black Friday trước đây.