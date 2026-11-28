Afghanistan: Nổ tại trường học khiến 10 người thiệt mạng, 110 người bị thương

Ngày 28/11, một vụ nổ tại trường tiểu học và trung học cơ sở ở tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan, khiến 10 người thiệt mạng và 110 người bị thương, phần lớn là trẻ em. Các quan chức cho biết vụ nổ dường như xuất phát từ một kho chứa chất nổ của các công ty khai thác mỏ ở khu vực lân cận.

Trẻ em bị thương trong vụ nổ tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Kunar,

﻿miền đông Afghanistan, được điều trị tại bệnh viện ở thủ phủ Asadabad,

﻿ngày 28/11/2026. Ảnh: AP

Giám đốc Văn hóa và Thông tin tỉnh Kunar, ông Sami ul Haq Bayan, cho biết thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra do sự bất cẩn tại kho chứa chất nổ của các công ty khai thác mỏ, gần trường học ở ngoại ô thủ phủ Asadabad. Vụ việc đang được điều tra.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Mateen Qani xác nhận số người thiệt mạng là 10 và 110 người bị thương. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát tỉnh Kunar, ông Farid Dehqan, cho biết vụ nổ xảy ra lúc 10 giờ sáng tại trường học ở khu vực Andar Ser, ngoại ô Asadabad.

Hình ảnh từ bệnh viện cho thấy nhiều trẻ em bị thương, một số em được băng bó đầu và có em phải nằm chung giường với bệnh nhân khác. Các video đăng tải trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh ô tô chở những trẻ em bị thương đến khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Asadabad, trong khi hình ảnh tại hiện trường cho thấy một phần tòa nhà trường học dường như đã bị sập.

Ông Noor Rahman, người sống cạnh trường học, cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy bụi bốc lên. Ông lập tức chạy đến khu vực xảy ra vụ việc để tìm con mình.

“Tôi lao thẳng vào đám bụi, vì con chúng tôi cũng ở đó. Tôi vào một căn phòng, nơi có tiếng la hét và kêu cứu. Tôi nhìn thấy bàn tay cháu gái mình, nó vẫn đang cử động. Tôi vội lao vào, dọn những viên gạch và cứu được cháu cùng những người bị thương khác”, ông kể.

Afghanistan là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, trong đó có quặng sắt, đồng, chì, kẽm, vàng, than đá và đá quý. Khai thác mỏ là ngành công nghiệp quan trọng tại nước này, nhưng các tiêu chuẩn an toàn tại những công ty khai thác thường không được đảm bảo, dẫn đến nhiều vụ tai nạn.

Hoạt động khai thác đá quý tại Kunar đang gia tăng, với nhiều công ty khai thác các loại đá quý và sau đó đưa ra bán đấu giá. Trong khi đó, hồi tháng 8, một vụ tấn công bằng lựu đạn tại khu trường học ở thủ đô Kabul đã khiến hơn 40 trẻ em trong độ tuổi từ 9 đến 14 bị thương.