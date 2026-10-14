15 nước được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 13/10 đã bầu 15 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ ba năm. Cuộc bỏ phiếu năm nay không có cạnh tranh do các nhóm khu vực chỉ đề cử số ứng viên vừa đủ số ghế được phân bổ, khiến một số tổ chức nhân quyền kêu gọi cải thiện tính cạnh tranh trong quá trình bầu chọn.

Biểu trưng của Liên hợp quốc được trưng bày bên ngoài tòa nhà Ban Thư ký tại trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: AP.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc gồm 47 thành viên, với số ghế được phân bổ cho các nhóm khu vực nhằm bảo đảm tính đại diện địa lý. Đây là năm thứ hai liên tiếp tất cả các nhóm khu vực đưa ra số ứng viên đúng bằng số ghế cần bầu, vì vậy không có ứng viên cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng gồm 193 quốc gia thành viên.

Trong cuộc bỏ phiếu, Zambia, Ghana, Nigeria và Burundi được bầu để đại diện cho nhóm châu Phi; Kuwait, Nepal, Jordan và Nhật Bản đại diện cho nhóm châu Á - Thái Bình Dương; Brazil, Cộng hòa Dominica và Uruguay đại diện nhóm Mỹ Latinh và Caribe. Ireland và Đức được bầu đại diện nhóm chủ yếu gồm các nước Tây Âu và một số quốc gia khác, trong khi Moldova và Ukraine đại diện nhóm Đông Âu.

Ông Louis Charbonneau, Giám đốc phụ trách Liên hợp quốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho rằng việc không có sự cạnh tranh giữa các ứng viên hạn chế sự lựa chọn của các quốc gia thành viên. Ông kêu gọi trong các kỳ bầu cử tới, các nhóm khu vực nên đưa ra nhiều ứng viên hơn số ghế cần bầu để Đại hội đồng có thêm lựa chọn.

Trong khi đó, tổ chức Dịch vụ Quốc tế về Nhân quyền (ISHR), có trụ sở tại Geneva và hỗ trợ các nhà hoạt động nhân quyền, cho rằng vai trò của Hội đồng Nhân quyền ngày càng quan trọng trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Bà Madeleine Sinclair, Giám đốc văn phòng New York của ISHR, kêu gọi các quốc gia thành viên chú trọng các tiêu chuẩn nhân quyền khi lựa chọn thành viên Hội đồng.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc có trụ sở tại Geneva, chịu trách nhiệm xem xét định kỳ tình hình nhân quyền tại các quốc gia, bổ nhiệm các chuyên gia và điều tra viên độc lập, đồng thời triển khai các cơ chế xác minh thực tế tại những khu vực có vấn đề nhân quyền đáng quan tâm.

Hội đồng này được thành lập năm 2006 để thay thế Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, với mục tiêu tăng cường hiệu quả của cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong hệ thống Liên hợp quốc. Trong quá trình hoạt động, thành phần và cơ chế bầu thành viên Hội đồng nhiều lần trở thành chủ đề thảo luận giữa các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế.