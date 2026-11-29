Lũ lụt nghiêm trọng tại Peru và Ecuador do mưa lớn kéo dài

Mưa lớn kéo dài do hiện tượng El Niño mạnh gây ra đã khiến nhiều sông ở miền Bắc Peru và khu vực ven biển Ecuador tràn bờ ngày 28/11, gây ngập lụt, sạt lở, buộc lực lượng chức năng phải cứu hộ, sơ tán người dân và đóng cửa nhiều tuyến đường.

Người dân lội qua đường phố ngập nước sau những trận mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Niño tại Milagro, Ecuador, ngày 19/11/2026. Ảnh: AP

Tại Ecuador, mưa lớn đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng kể từ cuối tháng 8, theo cơ quan quản lý rủi ro của nước này. Riêng ngày 27/11, hai người tử vong khi một trận lở bùn tràn vào nhà. Tại tỉnh Esmeraldas, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã sơ tán các gia đình sau khi hai con sông vỡ bờ. Lũ lụt và sạt lở cũng làm hư hại hơn 50 đoạn đường trên cả nước, trong đó ít nhất 10 tuyến bị đóng cửa, bao gồm tuyến đường chính nối thủ đô Quito với khu vực ven biển.

Mưa bão còn ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử địa phương tại Ecuador ngày 29/11. Cuộc bầu cử vốn dự kiến diễn ra vào tháng 2 đã được tổ chức sớm nhằm tránh thời điểm El Niño được dự báo đạt đỉnh. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chuyển địa điểm bỏ phiếu tại 5 tỉnh và cảnh báo hàng chục địa điểm khác có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại Peru, hơn 2.000 gia đình bị ảnh hưởng chỉ riêng ở thành phố Piura, miền Bắc nước này. Mực nước sông Tumbes dâng cao gần gấp đôi mức nguy hiểm, nhấn chìm nhà cửa, trường học và hàng trăm hecta trồng lúa, chuối. Dòng sông còn cuốn mất một phần đường cao tốc Pan-American, tuyến giao thông chính chạy Bắc - Nam của Peru. Cảnh sát đã giải cứu một số người chăn nuôi bị mắc kẹt giữa dòng nước trong tuần này.

Tại Piura, một trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa kỷ lục 143 mm trong 24 giờ, khiến hệ thống thoát nước quá tải và nhiều tuyến phố ngập sâu đến ngang thắt lưng. Tổng thống Keiko Fujimori đã đi thuyền của cảnh sát khảo sát khu vực El Chilcal bị ngập ngày 28/11, trong khi nhiều gia đình chờ được sơ tán trên mái nhà. Bà cho biết lượng mưa trong một ngày tương đương lượng mưa cả năm của thành phố, đồng thời cam kết hỗ trợ tiền khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng. Chính phủ Peru cũng đang phối hợp với Mỹ và Trung Quốc triển khai viện trợ.

Các cơ quan dự báo cảnh báo mưa sẽ tiếp tục, gia hạn cảnh báo đỏ tại hai vùng Piura và Tumbes đến hết ngày 30/11, đồng thời cho biết El Niño sẽ duy trì cường độ đặc biệt nghiêm trọng đến tháng 2.

Không chỉ gây lũ lụt, El Niño còn khiến thời tiết tại thủ đô Lima diễn biến bất thường, với mưa kéo dài ở một số khu vực và nắng nóng tại những nơi khác. Nhiệt độ có lúc lên tới 32 độ C, cao hơn gần 10 độ C so với mức bình thường. Hiện tượng này cũng làm giảm sản lượng nông nghiệp và đánh bắt thủy sản, đẩy giá thực phẩm tăng cao, góp phần khiến lạm phát hằng năm tại Lima vượt 5% trong tháng 10, mức cao nhất trong 3 năm. Ngân hàng Trung ương Peru dự báo El Niño sẽ làm giảm gần 1 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế trong năm nay và hơn 1 điểm phần trăm trong năm 2027.

Bộ Văn hóa Peru cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 90 ngày tại Kuélap, thành trì cổ từ thời tiền Inca, nhằm bảo vệ các bức tường đá trước những đợt mưa sắp tới.