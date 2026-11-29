Cơ quan có ngân sách lớn nhất Chính phủ Anh xác nhận bị tấn công mạng

Cơ quan có ngân sách chi tiêu lớn nhất của Chính phủ Anh hôm 28/11 xác nhận vụ việc an ninh mạng khiến cơ quan này phải ngắt kết nối một số hệ thống trong vài ngày qua là một cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Thông báo trên trang web của Bộ Việc làm và Lương hưu Anh về việc một số dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn, hiển thị trên màn hình máy tính tại London, ngày 27/11/2026. Ảnh: AP

Bộ Việc làm và Lương hưu Anh (DWP), cơ quan chi trả trợ cấp cho hàng triệu người, trong đó có người nghỉ hưu và những người cần hỗ trợ phúc lợi, cho biết trong một tuyên bố rằng cơ quan này đã xảy ra “một nỗ lực nhằm truy cập trái phép vào các hệ thống”.

Thông tin chi tiết về nguồn gốc vụ tấn công chưa được công bố.

“Đội ngũ của chúng tôi cùng các chuyên gia an ninh mạng đang tiếp tục điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống của DWP”, cơ quan này cho biết.

DWP cho biết đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm An ninh mạng Quốc gia và Trung tâm Điều phối An ninh mạng Chính phủ để tìm hiểu vụ việc.

Sự cố được phát hiện lần đầu vào tối 26/11, khiến một loạt dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động như biện pháp phòng ngừa. Một số dịch vụ vẫn chưa được khôi phục vào ngày 28/11.

Cơ quan này cho biết chưa có bằng chứng cho thấy thông tin cá nhân bị xâm phạm, đồng thời các khoản chi trả lương hưu và trợ cấp vẫn được thực hiện bình thường.

Ngày 27/11, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết chưa có bằng chứng cho thấy một đối tượng có ý đồ xấu nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ khác.

Vụ tấn công mạng mới nhất là một trong chuỗi sự cố an ninh mạng xảy ra tại Anh. Đáng chú ý, một số nhà cung cấp thịt tại Anh cho biết hệ thống tủ lạnh của họ bị tăng nhiệt độ trong đêm do ảnh hưởng từ các vụ tấn công mạng nhằm vào phần mềm được các siêu thị trên khắp châu Âu sử dụng.

Đầu tháng này, người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Anh cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu vào năm 2028, trong bối cảnh các tổ chức tội phạm và một số quốc gia ngày càng sử dụng AI trong các hoạt động trên không gian mạng.

Ông Richard Horne, người đứng đầu Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, cho biết các cuộc tấn công có thể bao gồm việc sử dụng phần mềm độc hại ứng dụng AI trong các vụ tấn công tống tiền bằng mã độc. Công nghệ này có thể giúp phát hiện và khai thác những “lỗ hổng đã bị bỏ qua quá lâu” với quy mô “từng không thể tưởng tượng được”.