Con người - Nền tảng và động lực cho Quảng Ninh phát triển

Quảng Ninh đang ngày càng khẳng định tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, nguồn lực và động lực quan trọng nhất. Thành phố đang từng bước xây dựng nền tảng để mỗi người dân phát huy tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung.

Lấy chất lượng cuộc sống làm nền tảng

Trong định hướng phát triển của Quảng Ninh, quan điểm lấy con người làm trung tâm đang được cụ thể hóa bằng những chính sách hướng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển và khả năng thụ hưởng của người dân. Những lĩnh vực thiết yếu được quan tâm đồng bộ, tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội học tập, rèn luyện, vươn lên và đóng góp cho cộng đồng.

Lễ rước cụ thượng qua các khu phố lên miếu Tiên Công (phường Phong Cốc) tại Lễ hội Tiên Công năm 2026. Ảnh: Tạ Quân

Thành phố chú trọng xây dựng, triển khai các đề án gắn với nâng cao chất lượng con người, trong đó có đề án “Nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030”; đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030”. Các định hướng này không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cao tri thức, trình độ mà còn hướng tới hình thành những con người có đạo đức, trách nhiệm, lối sống văn minh, biết trân trọng truyền thống và thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Đầu tư cho thế hệ trẻ là một trong những giải pháp bền vững lâu dài. Tính đến tháng 6/2026, toàn thành phố có 364.893 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 4.226 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 4.577 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với chính sách của Trung ương, thành phố ban hành nhiều cơ chế chăm lo trẻ em, nhất là trẻ ở vùng khó khăn, trẻ yếu thế; tăng cường bảo vệ trước những nguy cơ mất an toàn, tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại.

Niềm vui, sự háo hức bước vào năm học mới ở ngôi trường mới của học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu).

Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ người học, cải thiện điều kiện dạy và học, thúc đẩy đổi mới giáo dục, quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, tài năng, hỗ trợ học nghề và giáo dục nghề nghiệp. Riêng chính sách hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên từ năm học 2026-2027 với kinh phí khoảng 147 tỷ đồng đã góp phần giảm chi phí đầu năm học cho các gia đình, bảo đảm người học có đủ sách ngay từ những ngày đầu năm học, hạn chế sự chênh lệch về điều kiện tiếp cận giáo dục.

Chị Phạm Thị Hà (phường Hà Lầm) chia sẻ: Việc được hỗ trợ sách giáo khoa giúp gia đình tôi giảm bớt chi phí đầu năm học, đồng thời giúp các con có đầy đủ điều kiện học tập.

Cùng với giáo dục phổ thông, những chính sách hỗ trợ học nghề, giáo dục đại học, phát triển tài năng thể thao, ổn định đội ngũ nhà giáo tại địa bàn khó khăn cũng góp phần tạo nên hệ thống phát triển nguồn nhân lực đa dạng.

Đoàn ĐBQH thành phố thăm hỏi, động viên vợ chồng thương binh Đỗ Minh Khiêm (phường Quang Hanh).

Quảng Ninh còn duy trì các chính sách trợ giúp người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng yếu thế, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời triển khai hỗ trợ giáo dục, BHYT và nhiều hình thức trợ giúp khác. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ, trợ giúp xã hội khoảng 400 tỷ đồng/năm, với khoảng 45.000 người thuộc diện thụ hưởng; trong đó 5.313 người hưởng chính sách riêng của thành phố, kinh phí trên 36 tỷ đồng.

Những chính sách này góp phần tạo điểm tựa cho người dân khi gặp khó khăn, bảo đảm những nhóm yếu thế có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Bác sĩ khám mắt cho người dân xã Quảng Hà trong chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026.

Bồi đắp tri thức, bản sắc và khả năng thích ứng

Nếu chính sách an sinh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe tạo nền tảng cho con người phát triển thì tri thức, văn hóa và khả năng thích ứng chính là những yếu tố giúp mỗi người chủ động trước những biến đổi của cuộc sống. Quảng Ninh đang mở rộng môi trường học tập, khuyến khích học tập suốt đời, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đưa những kỹ năng mới, nhất là kỹ năng số, đến gần hơn với người dân.

Không chỉ cán bộ, công chức, hay người lao động trong các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, mà người dân ở khu dân cư, vùng cao, vùng biên giới, hải đảo cũng cần kỹ năng số để tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ, học tập và phát triển kinh tế. Vì vậy, phổ cập kỹ năng số được thành phố triển khai theo hướng gần dân, dễ tiếp cận, gắn với những nhu cầu cụ thể trong đời sống.

Cán bộ MTTQ xã Tiên Yên tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào DTTS sử dụng các phần mềm, tiện ích số cơ bản trên điện thoại thông minh.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tập trung vào những việc thiết thực như hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng định danh điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán, tra cứu thông tin và sử dụng công cụ hỗ trợ công việc. Các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, hội viên và lực lượng tại cơ sở trở thành cầu nối đưa công nghệ đến với từng hộ gia đình, giúp người dân không chỉ tiếp cận mà từng bước chủ động sử dụng công nghệ.

Tính đến tháng 9/2026, toàn thành phố duy trì 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên; gần 900 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm chuyển đổi số; hơn 1.400 hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động phổ cập kỹ năng số được tổ chức, thu hút hơn 180.000 lượt người tham gia.

Anh Phùng Tiến Nguyên Đình (khu phố Hà Lầm 1, phường Hà Lầm), người có nền tảng về sư phạm tin học và công nghệ, cho biết: Công nghệ thay đổi rất nhanh, nên bản thân tôi cũng phải thường xuyên học, cập nhật kiến thức mới.

Tinh thần học tập suốt đời cũng đang được mở rộng từ nhà trường đến gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Việc học không còn bó hẹp trong một giai đoạn, hay môi trường nhất định, mà trở thành nhu cầu để mỗi người cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, hoàn thiện bản thân. Các trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động khuyến học, khuyến tài, văn hóa đọc, lớp tập huấn, phong trào tự học... đều tạo thêm không gian để người dân tiếp tục học hỏi ở nhiều lứa tuổi.

Trường Tiểu học Hạ Long 1 (đặc khu Vân Đồn) được đầu tư theo mô hình trường chất lượng cao, là điểm nhấn trong phát triển đô thị tại địa phương.

Nguyễn Bảo Uyên, học sinh lớp 12B6, Trường THPT Hòn Gai, chia sẻ: Bản thân em không chỉ học tập tích cực trên lớp, mà còn tham gia các sân chơi về dẫn chương trình, văn hóa đọc, kỹ năng thuyết trình. Em mong mình sẽ luôn giữ được tinh thần ham học hỏi, kể cả sau này khi đã rời ghế nhà trường.

Cùng với tri thức hiện đại, bản sắc văn hóa là mạch nguồn bồi đắp nhân cách, tạo chiều sâu và sức mạnh tinh thần của con người Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh hội tụ văn hóa biển, văn hóa công nhân mỏ và văn hóa các dân tộc thiểu số. Quá trình giao thoa đã tạo nên những phẩm chất riêng, vừa hào sảng, cởi mở, vừa kiên cường, đoàn kết, giàu tinh thần trách nhiệm. Từ truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ đến nếp sống cộng đồng vùng biển, từ những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đến tinh thần bền bỉ trong lao động, sáng tạo, mỗi yếu tố góp phần hình thành diện mạo con người Quảng Ninh.

Công nhân Công ty Than Mạo Khê vào ca sản xuất.

Bởi vậy, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được thành phố triển khai gắn với đời sống, giáo dục, du lịch và phát triển cộng đồng. Quảng Ninh hiện có 609 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, 13 bảo vật quốc gia, 362 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 19 di sản thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều lễ hội, không gian văn hóa tộc người, dân ca, dân vũ, nghi lễ và nghề thủ công truyền thống được bảo tồn, phục hồi, gắn với truyền dạy, số hóa và du lịch cộng đồng.

Khi di sản được đưa vào trường học, tái hiện trong hoạt động cộng đồng, được người dân trực tiếp tham gia gìn giữ, văn hóa trở thành một phần sống động của đời sống, góp phần hình thành ý thức tự hào, trách nhiệm và sự gắn bó với quê hương.

Những yếu tố trên là điều kiện để xây dựng con người có đời sống tinh thần phong phú, có bản lĩnh văn hóa, biết kế thừa truyền thống và chủ động tiếp nhận những giá trị tiến bộ; giúp họ tự tin bước vào môi trường phát triển nhiều biến động.

Tiết mục múa trống tại Hội Làng Nương dưới chân núi Yên Tử mừng xuân năm 2026.

Khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nguồn lực con người

Con người chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được tạo điều kiện phát huy năng lực, có cơ hội sáng tạo, cống hiến và được ghi nhận. Bên cạnh đầu tư giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, Quảng Ninh đang mở rộng các không gian văn hóa, thể thao, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới, lối sống tích cực, ý thức đóng góp của mỗi người.

Phong trào thể dục thể thao được chú trọng nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho thể thao thành tích cao phát triển. Tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 41,5% dân số; số gia đình thể thao đạt 25% số hộ. Các câu lạc bộ, giải thể thao cộng đồng, giải chạy, đua xe đạp, thể thao biển và những môn mới ngày càng thu hút người tham gia, tạo môi trường giao lưu, rèn luyện, kết nối các lứa tuổi. Không chỉ là hoạt động nâng cao sức khỏe, thể thao còn góp phần hình thành tinh thần kỷ luật, sự bền bỉ, ý chí vượt khó và khả năng làm việc cùng nhau.

Thi đấu giao lưu môn bóng chuyền nữ tại khai mạc Đại hội thể dục thể thao TKV lần thứ III năm 2026 tổ chức tại Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin.

Cùng với phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, hướng đến nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo và phát triển lực lượng vận động viên kế cận. Giai đoạn 2021-2025, thể thao thành tích cao Quảng Ninh đạt 3.114 huy chương quốc gia và 128 huy chương quốc tế. Việc thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và thể thao Quảng Ninh ngày 29/6/2026 góp phần củng cố hệ thống phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Văn học, nghệ thuật cũng là lĩnh vực quan trọng phát huy năng lực sáng tạo, làm giàu đời sống tinh thần và khơi dậy giá trị riêng của vùng đất, con người Quảng Ninh. Hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm, giao lưu và quảng bá được mở rộng; đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục được tập hợp, bồi dưỡng, tạo môi trường để các tác phẩm phản ánh đời sống, con người và sự chuyển động của Vùng mỏ trong giai đoạn mới.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương, phản ánh những đổi thay của cuộc sống, khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng phát triển. Giai đoạn 2020-2025, văn nghệ sĩ Quảng Ninh đoạt 235 giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan cấp quốc gia và quốc tế.

Hơn 4.000 người tham gia “Rạng rỡ Việt Nam” tại Yên Tử, với điểm nhấn là chào cờ và hát Quốc ca trên chùa Đồng dịp 2/9.

Việc phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, sản phẩm du lịch sáng tạo đang mở ra không gian mới để năng lực sáng tạo được kết nối với hoạt động kinh tế. Các đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm, công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026-2030; bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long; xây dựng Yên Tử trở thành Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam; phát triển làng nghề truyền thống thành sản phẩm văn hóa, du lịch… tạo thêm hướng phát huy giá trị văn hóa, bản sắc và sức sáng tạo.

Phát triển con người còn gắn chặt với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quảng Ninh hướng đến phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, du lịch, kinh tế di sản, kinh tế số và những lĩnh vực có hàm lượng tri thức, công nghệ ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi người lao động không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, năng lực nghề nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ và tinh thần sáng tạo. Đào tạo nguồn nhân lực vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn chuẩn bị lực lượng có khả năng học hỏi, thích ứng với những ngành nghề và phương thức sản xuất mới.

Có thể thấy, sự phát triển của Quảng Ninh hôm nay không chỉ được đo bằng quy mô hạ tầng, tốc độ tăng trưởng, những công trình mới, hay các chỉ tiêu kinh tế, mà còn bằng chất lượng con người. Mỗi chính sách thiết thực, mỗi cơ hội học tập, mỗi môi trường văn hóa lành mạnh, mỗi hoạt động khơi dậy năng lực và tinh thần cống hiến đều góp phần tạo dựng nguồn lực con người có tri thức, sức khỏe, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng; qua đó tạo nền tảng để Quảng Ninh phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và vươn lên tầm cao mới.