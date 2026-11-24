Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm trọng thể có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài;

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu...

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày diễn văn Kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Từ Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 1946 đến tư tưởng văn hóa soi đường cho dân tộc

Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 1946, là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử; dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của Nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin, để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vang lên, biết bao trí thức, văn nghệ sĩ rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

"Tại Lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta tri ân các thế hệ đồng bào, chiến sĩ, nhất là những người đã dựng nền móng cho nền văn hóa mới; các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ văn hoá đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc; những tác giả mà di sản của họ đã sống cùng năm tháng, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam. Chúng ta trân trọng những nghệ nhân giữ lời then, tiếng khèn, điệu hát, nghề xưa; những thầy giáo, cô giáo mang con chữ lên non cao, ra đảo xa; những cán bộ văn hóa cơ sở lặng lẽ giữ ánh đèn văn hóa nơi thôn bản, biên cương. Chính những con người bình dị mà cao quý ấy, đã làm cho ngọn lửa văn hóa của dân tộc không bao giờ tắt", đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Tám mươi năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng đã để lại cho chúng ta những bài học có giá trị bền vững, đó là: Văn hóa phải đi trước, mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.

Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Giữ cội nguồn mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam; đó là bản lĩnh đã được thử thách qua bao thế kỷ.

Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những mùa gặt lớn.

Và văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp nhắc nhớ mỗi người Việt Nam: mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp; mình đã sống tử tế, trung thực, trách nhiệm hơn hay chưa; mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế. Văn hóa không ở đâu xa; văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hoá và mỗi tác phẩm sáng tạo của Nhân dân.

Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn, xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi, những sản phẩm văn hóa đặc sắc, những con người làm văn hóa tận tâm. Bạn bè quốc tế đang chờ đợi một Việt Nam không chỉ năng động về kinh tế, mà còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hiến và sức sáng tạo văn hoá. Đáp lại sự chờ đợi ấy là trách nhiệm, cũng là vinh dự của thế hệ hôm nay.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trân trọng đề nghị với Đảng và kêu gọi toàn dân, toàn quân, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên và đồng bào ta khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; để mỗi người Việt Nam là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Khi ấy, nền độc lập non trẻ của chính quyền cách mạng, chính quyền Nhân dân đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Đất nước còn muôn vàn khó khăn, việc chuẩn bị kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược ngày càng cấp bách. Giữa bề bộn công việc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa, quy tụ những người làm văn hóa chung sức, đồng lòng bảo vệ và kiến thiết quốc gia.

Hội nghị kế thừa tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng để xây dựng nền văn hóa mới. Quan điểm ấy gắn với nâng cao dân trí, bồi đắp trách nhiệm với đất nước và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Những lớp Bình dân học vụ đưa con chữ đến với người lao động, mở mang hiểu biết, bồi đắp niềm tin vào cuộc sống mới. Trong kháng chiến, trí thức, văn nghệ sĩ và người làm văn hóa đem tài năng, tâm huyết phục vụ sự nghiệp cứu nước. Những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa- tư tưởng sát cánh cùng quân dân, cổ vũ ý chí chiến đấu, nối hậu phương với tiền tuyến, nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Nhiều nghệ sĩ đã ngã xuống, để lại tác phẩm và tấm gương cống hiến sống mãi trong lòng Nhân dân.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng mở rộng, mỗi người càng hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên những tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người, bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn

Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với nhân dân, tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải nêu gương. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được đảm bảo bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.

Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần được thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em và giúp những người trẻ lựa chọn thông tin, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần mở mang tri thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới những điều tốt đẹp.

Thứ ba, giữ gìn bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc.

Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.

Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân. Phải tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam. Những sáng tạo có giá trị sẽ là hành trang tinh thần cho các thế hệ mai sau.

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế

Cần nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, có sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài, chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp cho người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đến lợi ích và hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, các tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc.

Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ta ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với tri thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện những vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhà nước ưu tiên bảo tồn di sản, giữ gìn nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng và phục vụ người dân ở địa bàn khó khăn. Khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức xã hội tham gia. Thiết chế văn hóa phải có người tổ chức, nội dung phù hợp và kinh phí hoạt động để phục vụ Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết. Đánh giá kết quả phải dựa vào những giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng. Cần tôn trọng thời gian tích lũy, trưởng thành của tài năng và đặc thù lao động sáng tạo, đồng thời sử dụng nguồn lực có trách nhiệm, khắc phục bệnh thành tích.

"Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui trong ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.