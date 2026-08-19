Công an phường Hà Tu bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt

Công an phường Hà Tu vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1982, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội), là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an phường Hà Tu bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt cho Phòng PC02 Công an TP Hà Nội.

Qua công tác rà soát, cập nhật danh sách đối tượng truy nã trên toàn quốc và nắm tình hình địa bàn, ngày 17/8, Công an phường Hà Tu nhận được thông tin nghi vấn về một đối tượng truy nã đang lẩn trốn, có hoạt động tại các địa bàn: Hà Tu, Bãi Cháy và Quang Hanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Tu đã tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan, đồng thời tập trung làm rõ nhân thân, đặc điểm nhận dạng, quy luật hoạt động, di biến động và các địa điểm đối tượng có khả năng xuất hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, Công an phường Hà Tu đã xác định được vị trí, hành tung của đối tượng.

Đến ngày 18/8, tổ công tác Công an phường Hà Tu tổ chức triển khai lực lượng, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Anh khi đang hoạt động trên địa bàn phường Hà Tu. Qua xác minh, Nguyễn Quốc Anh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra 2 Quyết định truy nã đặc biệt về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Hà Tu đã hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao Nguyễn Quốc Anh cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo phường Hà Tu khen thưởng tập thể Công an phường và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Quốc Anh thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Hà Tu trong công tác rà soát, truy bắt đối tượng truy nã; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đây cũng là chiến công có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19/8 (1945-2026).

Chiều 19/8, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hà Tu đã tổ chức khen thưởng Công an phường Hà Tu và các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.