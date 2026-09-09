Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện 300kg nầm lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 9/9, Đồn Biên phòng Quảng Đức (Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh) phát hiện một ô tô vận chuyển khoảng 300kg nầm lợn đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đối tượng Phạm Văn Đạt và tang vật.

Cụ thể, vào khoảng 6h45 cùng ngày, tại Km82+200, Quốc lộ 18C, thuộc bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, tổ công tác Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện ô tô 5 chỗ BKS 14K-020.06, di chuyển theo hướng từ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh về xã Quảng Đức, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 bao tải, bên trong chứa 6 thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh; mỗi thùng khoảng 50kg, tổng trọng lượng khoảng 300kg. Người điều khiển phương tiện là Phạm Văn Đạt, sinh năm 1996, trú bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, đồng thời là chủ xe. Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Đạt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Hiện, Đồn Biên phòng Quảng Đức đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.