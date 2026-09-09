Khởi tố đối tượng mang hơn 2,6kg bạc lậu qua cửa khẩu Móng Cái

Ngày 9/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Móng Cái, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-KTVAHS về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, xảy ra tại khu vực cầu Bắc Luân II, thành phố Quảng Ninh.



Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân II), tổ công tác Đồn BPCKQT Móng Cái phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện người này mang theo khoảng 2,69kg kim loại màu trắng, nghi là bạc, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa.

Tại cơ quan chức năng, người này khai tên Xu Zhuotao (Hứa Trác Thao), sinh năm 2003, trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Xu Zhuotao khai nhận số kim loại trên là bạc, được mua từ một phụ nữ Việt Nam tại khu vực quán nước gần Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân I) với giá 15.000 nhân dân tệ.

Đối tượng Xu Zhuotao (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan chức năng.

Một trong 2 túi tang vật được thu giữ.

Theo lời khai, nhận thấy giá bạc tại Việt Nam thấp hơn tại Trung Quốc, Xu Zhuotao đã mua số bạc trên với mục đích vận chuyển về Trung Quốc bán kiếm lời. Để che giấu số hàng hóa, Xu Zhuotao cho 2 túi bạc vào bên trong túi quần bò, sau đó mặc thêm một quần thể thao màu đen bên ngoài. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân II, hành vi vận chuyển trái phép đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan chức năng xác định toàn bộ số kim loại màu trắng được Xu Zhuotao vận chuyển trái phép là bạc, có tổng khối lượng khoảng 2,69kg, trị giá hơn 101 triệu đồng.

Hiện Đồn BPCKQT Móng Cái đã bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.