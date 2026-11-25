Công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2025 và các quý I, II, III năm 2026

Thuế thành phố Quảng Ninh vừa tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025 và các quý I, II, III/2026 dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát vào sáng 17/11.

Chương trình đã tìm ra các chủ nhân trúng thưởng ở mỗi quý, với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; các giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng và các giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán văn minh, minh bạch, bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Thông qua chương trình, ngành Thuế mong muốn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người dân, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng chủ động lấy hóa đơn khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ IV/2025

STT Loại giải MST người mua Tên người mua Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế 1 Giải nhất 022182001725 NGUYỄN THỊ THẮNG Tổ 1, Khu 7B, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh 2 Giải nhì 022081003118 NGUYỄN THÁI DŨNG Khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh 3 Giải nhì 022201006733 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Tổ 10, khu 3A, Phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh 4 Giải nhì 034079007798 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Số nhà 02, Thôn Trại Dọc, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh 5 Giải ba 031162008275 BÙI THỊ THỜI Tổ 2A, Khu 9A, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh 6 Giải ba 022060001628 VŨ MẠNH HÀ Tổ 11, khu 3, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh 7 Giải ba 034078001100 NGUYỄN VĂN NGHỊ Khu 4, Phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh 8 Giải ba 022183002997 PHẠM THỊ THU HUYỀN 14 Ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh 9 Giải ba 030194000738 BÙI MỸ LINH Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng 10 Giải KK 022160000184 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Đông Tiến, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh 11 Giải KK 022180000177 ĐOÀN THỊ HÒA Tổ 4, Khu 5, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh 12 Giải KK 022168003568 LƯƠNG THỊ TUYẾT MAI Tổ 3, Khu Trới 3, Phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh 13 Giải KK 030048001224 DƯƠNG VĂN CHIẾN Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng 14 Giải KK 030154010783 TRẦN THỊ TỨ Phú Đa, Xã Bình Giang, TP Hải Phòng 15 Giải KK 037187006509 HOÀNG THỊ MẾN Tổ 2, Khu 5, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh 16 Giải KK 022079001768 NGUYỄN VĂN CHIẾN Thôn 5, Phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh 17 Giải KK 033069008255 BÁ CÔNG TOẢN Khu 5, Phường Móng Cái 3, TP Quảng Ninh 18 Giải KK 022188006785 VI THỊ THANH XUÂN Số nhà 51,Thôn Đông Thắng, Xã Đông Ngũ, TP Quảng Ninh 19 Giải KK 022069008786 BÙI ĐÌNH KHẢI Khu Thượng 1, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh 20 Giải KK 022192008294 LÊ THỊ HẰNG Tổ 5, Hai Giếng 2, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh 21 Giải KK 022158001575 TÔ THỊ SƠN Tổ 2, khu 11, Phường Mông Dương, TP Quảng Ninh 22 Giải KK 022073003940 TRẦN QUANG BÌNH Tổ 57, khu 5A, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh 23 Giải KK 038189022437 NGUYỄN THỊ NGHĨA tổ 27 khu 2B, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh 24 Giải KK 022152001108 LÊ THỊ TIỀN Số nhà 34, Đường Lý Anh Tông, Tổ 2, Khu 7, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh 25 Giải KK 022165001847 PHẠM THỊ MAI LAN Hồng Hà, Phường Ninh Dương, TP Quảng Ninh 26 Giải KK 030090004949 NGUYỄN VĂN NGỌ Thôn Hoàng Gián Mới, Phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng 27 Giải KK 022163003142 LÂM THỊ BÍCH PHƯỢNG 26 - Khu 2A - Tổ 5, Phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh 28 Giải KK 022172009970 DƯƠNG THỊ QUẾ OANH SN 56, phố Hoàng Hoa Thám, tổ 4, khu 4, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh 29 Giải KK 030197013557 HUỲNH THANH VÂN Hán Xuyên, Phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ I/2026



STT Loại giải MST người mua Tên người mua Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế 1 Giải nhất 022094003594 TỐNG VĂN NĂM Số 228, Khu Thống Nhất 2, Phường Hà An, TP Quảng Ninh 2 Giải nhì 022160000184 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Đông Tiến, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh 3 Giải ba 022080001120 HOÀNG VĂN TÁM Thôn 5, Xã Ba Chẽ, TP Quảng Ninh 4 Giải ba 034069017118 LƯU VĂN QUÝ 77 Lý Tự Trọng, Phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh 5 Giải ba 022170000788 NGUYỄN THỊ VUI Tổ 90, Khu 9A, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh 6 Giải KK 022090005548 BÙI THẾ TUYÊN Khu 5, Phường Liên Hòa, TP Quảng Ninh 7 Giải KK 022190005595 TRỊNH THỊ THẮM Thôn Khe Khoai, Xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh 8 Giải KK 030174002805 VŨ THỊ LAN ANH Thôn Đông Tiến, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh 9 Giải KK 036184005649 VŨ THỊ THÚY Tổ 7, khu 3, Phường Hà Tu, TP Quảng Ninh 10 Giải KK 022157001469 NGUYỄN THỊ LIÊM Khu 4, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh 11 Giải KK 030177005014 PHẠM THỊ HẰNG Thôn 13, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh 12 Giải KK 022082002183 NGUYỄN CÔNG HƯNG SN 584 tổ 14 khu 4, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh 13 Giải KK 022065002422 ĐỖ VĂN LÝ Thôn Cửa Tràng, Phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh 14 Giải KK 022086002344 LƯU VĂN PHƯƠNG Tổ 1 Khu Hồng Kỳ, Phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh 15 Giải KK 030192006853 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23 đường Thanh Lâm, Khu Hoàng Hanh, Xã Nam Sách, TP Hải Phòng 16 Giải KK 031080018458 NGUYỄN ĐỨC TOÀN Tổ 76, Khu 9, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh 17 Giải KK 022192008294 LÊ THỊ HẰNG Tổ 5, Hai Giếng 2, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh 18 Giải KK 022085007419 PHẠM VĂN DŨNG Thôn 4, Phường Hà An, TP Quảng Ninh 19 Giải KK 030173005563 ĐÀO THỊ LUYỆN Tổ 1, Khu 5, Phường Uông Bí, TP Quảng Ninh 20 Giải KK 022078003169 NGÔ ĐÌNH TUÂN Bãi Cháy, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ II/2026

STT Loại giải MST người mua Tên người mua Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế 1 Giải nhất 022176002590 NGUYỄN THỊ DUYÊN Tổ 28, Khu 3, Phường Hà Trung, TP Quảng Ninh 2 Giải nhì 022085002262 NGUYỄN BÁ CỪ Tổ 12, Khu 2, Phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh 3 Giải nhì 022191011116 LÊ THỊ HẢI LINH Tổ 50C, khu 4A, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh 4 Giải nhì 022081010187 NGÔ VĂN XUÂN Khu 3A, Phường Hạ Long, TP Quảng Ninh 5 Giải ba 022182001897 NGUYỄN THỊ TÂM Khu Thọ Xuân, Phường Hoà Lạc, TP Quảng Ninh 6 Giải ba 022190002716 PHẠM THỊ NHƯ TRANG Phú Mỹ, Xã Mỹ Đình, TP Hà Nội 7 Giải ba 022160007769 ĐỖ THỊ XÌN Tổ 5, Khu 1, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh 8 Giải ba 022072002242 NGUYỄN VĂN PHONG Tổ 92, khu phố Đồn Điền, Phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh 9 Giải ba 024089021227 ĐỖ DUY VƯƠNG TDP Sàn, Phường Lục Nam, TP Bắc Ninh 10 Giải KK 022191011431 LỤC THANH HÀ Số 33A, Tổ 2, Khu 6B, Phường Hạ Long, TP Quảng Ninh 11 Giải KK 022176001152 PHẠM THỊ HƯƠNG Tổ 2, Khu 7, Phường Phong Cốc, TP Quảng Ninh 12 Giải KK 034081005755 ĐINH VĂN SINH Tổ 9A Khu 3, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh 13 Giải KK 022185003460 CAO NỮ LAN PHƯƠNG Tổ 36, Khu 4, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh 14 Giải KK 022204004810 PHẠM VĂN GIÁP Tổ 4, Khu Thác Hàn, Phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh 15 Giải KK 022157007163 NGUYỄN THỊ HẬU Thôn Quán, Phường Liên Hòa, TP Quảng Ninh 16 Giải KK 022089006140 LÊ QUANG DŨNG Thôn An Biên 1, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh 17 Giải KK 031077004899 BÙI VĂN CHIẾN Số nhà 37, Tổ 3, Khu 3, Phường Hồng Hà, TP Quảng Ninh 18 Giải KK 022183007099 NGUYỄN THỊ THÙY Đoàn kết, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh 19 Giải KK 022081011329 DƯƠNG BÁ CHUNG Tổ 32, Khu 4, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh 20 Giải KK 022087006945 PHẠM QUANG KHẢI Tổ 13, Lạc Thanh, Phường Uông Bí, TP Quảng Ninh 21 Giải KK 022303001322 BÙI NGỌC VÂN Tổ 95, Khu Đồn Điền, Phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh 22 Giải KK 022080009000 VŨ TRỌNG ĐOÀN Tổ 11, Khu 9B, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh 23 Giải KK 022158001793 LÊ THỊ XUÂN Tổ 6, Khu 1, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh 24 Giải KK 022171004567 KHƯƠNG THỊ LIÊN Tổ 3, Khu phố Giếng Đáy 6, Phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh 25 Giải KK 030170000614 NGUYỄN THỊ TUYẾT Tổ 68B, Phường Cẩm Thạch, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh 26 Giải KK 022189013128 LỶ TÀI MÚI Thôn 5, Xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh 27 Giải KK 040166022970 LÊ THỊ THẢO Tổ 2, Khu 8A, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh 28 Giải KK 022192005339 PHẠM THỊ DUNG Bắc Sơn, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh 29 Giải KK 011092004468 CÀ VĂN PHÁT Mường Mùn, Xã Mường Mùn, Điện Biên