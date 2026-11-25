Thuế thành phố Quảng Ninh vừa tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025 và các quý I, II, III/2026 dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát vào sáng 17/11.
Chương trình đã tìm ra các chủ nhân trúng thưởng ở mỗi quý, với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; các giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng và các giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.
Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán văn minh, minh bạch, bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Thông qua chương trình, ngành Thuế mong muốn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người dân, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng chủ động lấy hóa đơn khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
|DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ IV/2025
|STT
|Loại giải
|MST người mua
|Tên người mua
|Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế
|1
|Giải nhất
|022182001725
|NGUYỄN THỊ THẮNG
|Tổ 1, Khu 7B, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh
|2
|Giải nhì
|022081003118
|NGUYỄN THÁI DŨNG
|Khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh
|3
|Giải nhì
|022201006733
|NGUYỄN THÀNH ĐẠT
|Tổ 10, khu 3A, Phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh
|4
|Giải nhì
|034079007798
|NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
|Số nhà 02, Thôn Trại Dọc, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh
|5
|Giải ba
|031162008275
|BÙI THỊ THỜI
|Tổ 2A, Khu 9A, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh
|6
|Giải ba
|022060001628
|VŨ MẠNH HÀ
|Tổ 11, khu 3, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh
|7
|Giải ba
|034078001100
|NGUYỄN VĂN NGHỊ
|Khu 4, Phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh
|8
|Giải ba
|022183002997
|PHẠM THỊ THU HUYỀN
|14 Ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh
|9
|Giải ba
|030194000738
|BÙI MỸ LINH
|Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng
|10
|Giải KK
|022160000184
|NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
|Đông Tiến, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh
|11
|Giải KK
|022180000177
|ĐOÀN THỊ HÒA
|Tổ 4, Khu 5, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|12
|Giải KK
|022168003568
|LƯƠNG THỊ TUYẾT MAI
|Tổ 3, Khu Trới 3, Phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh
|13
|Giải KK
|030048001224
|DƯƠNG VĂN CHIẾN
|Trụ Hạ, Phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng
|14
|Giải KK
|030154010783
|TRẦN THỊ TỨ
|Phú Đa, Xã Bình Giang, TP Hải Phòng
|15
|Giải KK
|037187006509
|HOÀNG THỊ MẾN
|Tổ 2, Khu 5, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh
|16
|Giải KK
|022079001768
|NGUYỄN VĂN CHIẾN
|Thôn 5, Phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh
|17
|Giải KK
|033069008255
|BÁ CÔNG TOẢN
|Khu 5, Phường Móng Cái 3, TP Quảng Ninh
|18
|Giải KK
|022188006785
|VI THỊ THANH XUÂN
|Số nhà 51,Thôn Đông Thắng, Xã Đông Ngũ, TP Quảng Ninh
|19
|Giải KK
|022069008786
|BÙI ĐÌNH KHẢI
|Khu Thượng 1, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh
|20
|Giải KK
|022192008294
|LÊ THỊ HẰNG
|Tổ 5, Hai Giếng 2, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh
|21
|Giải KK
|022158001575
|TÔ THỊ SƠN
|Tổ 2, khu 11, Phường Mông Dương, TP Quảng Ninh
|22
|Giải KK
|022073003940
|TRẦN QUANG BÌNH
|Tổ 57, khu 5A, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh
|23
|Giải KK
|038189022437
|NGUYỄN THỊ NGHĨA
|tổ 27 khu 2B, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh
|24
|Giải KK
|022152001108
|LÊ THỊ TIỀN
|Số nhà 34, Đường Lý Anh Tông, Tổ 2, Khu 7, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh
|25
|Giải KK
|022165001847
|PHẠM THỊ MAI LAN
|Hồng Hà, Phường Ninh Dương, TP Quảng Ninh
|26
|Giải KK
|030090004949
|NGUYỄN VĂN NGỌ
|Thôn Hoàng Gián Mới, Phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng
|27
|Giải KK
|022163003142
|LÂM THỊ BÍCH PHƯỢNG
|26 - Khu 2A - Tổ 5, Phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh
|28
|Giải KK
|022172009970
|DƯƠNG THỊ QUẾ OANH
|SN 56, phố Hoàng Hoa Thám, tổ 4, khu 4, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|29
|Giải KK
|030197013557
|HUỲNH THANH VÂN
|Hán Xuyên, Phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng
|DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ I/2026
|STT
|Loại giải
|MST người mua
|Tên người mua
|Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế
|1
|Giải nhất
|022094003594
|TỐNG VĂN NĂM
|Số 228, Khu Thống Nhất 2, Phường Hà An, TP Quảng Ninh
|2
|Giải nhì
|022160000184
|NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
|Đông Tiến, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh
|3
|Giải ba
|022080001120
|HOÀNG VĂN TÁM
|Thôn 5, Xã Ba Chẽ, TP Quảng Ninh
|4
|Giải ba
|034069017118
|LƯU VĂN QUÝ
|77 Lý Tự Trọng, Phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh
|5
|Giải ba
|022170000788
|NGUYỄN THỊ VUI
|Tổ 90, Khu 9A, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh
|6
|Giải KK
|022090005548
|BÙI THẾ TUYÊN
|Khu 5, Phường Liên Hòa, TP Quảng Ninh
|7
|Giải KK
|022190005595
|TRỊNH THỊ THẮM
|Thôn Khe Khoai, Xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh
|8
|Giải KK
|030174002805
|VŨ THỊ LAN ANH
|Thôn Đông Tiến, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh
|9
|Giải KK
|036184005649
|VŨ THỊ THÚY
|Tổ 7, khu 3, Phường Hà Tu, TP Quảng Ninh
|10
|Giải KK
|022157001469
|NGUYỄN THỊ LIÊM
|Khu 4, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh
|11
|Giải KK
|030177005014
|PHẠM THỊ HẰNG
|Thôn 13, Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh
|12
|Giải KK
|022082002183
|NGUYỄN CÔNG HƯNG
|SN 584 tổ 14 khu 4, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|13
|Giải KK
|022065002422
|ĐỖ VĂN LÝ
|Thôn Cửa Tràng, Phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh
|14
|Giải KK
|022086002344
|LƯU VĂN PHƯƠNG
|Tổ 1 Khu Hồng Kỳ, Phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh
|15
|Giải KK
|030192006853
|NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
|23 đường Thanh Lâm, Khu Hoàng Hanh, Xã Nam Sách, TP Hải Phòng
|16
|Giải KK
|031080018458
|NGUYỄN ĐỨC TOÀN
|Tổ 76, Khu 9, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|17
|Giải KK
|022192008294
|LÊ THỊ HẰNG
|Tổ 5, Hai Giếng 2, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh
|18
|Giải KK
|022085007419
|PHẠM VĂN DŨNG
|Thôn 4, Phường Hà An, TP Quảng Ninh
|19
|Giải KK
|030173005563
|ĐÀO THỊ LUYỆN
|Tổ 1, Khu 5, Phường Uông Bí, TP Quảng Ninh
|20
|Giải KK
|022078003169
|NGÔ ĐÌNH TUÂN
|Bãi Cháy, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh
|DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ II/2026
|STT
|Loại giải
|MST người mua
|Tên người mua
|Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế
|1
|Giải nhất
|022176002590
|NGUYỄN THỊ DUYÊN
|Tổ 28, Khu 3, Phường Hà Trung, TP Quảng Ninh
|2
|Giải nhì
|022085002262
|NGUYỄN BÁ CỪ
|Tổ 12, Khu 2, Phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh
|3
|Giải nhì
|022191011116
|LÊ THỊ HẢI LINH
|Tổ 50C, khu 4A, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh
|4
|Giải nhì
|022081010187
|NGÔ VĂN XUÂN
|Khu 3A, Phường Hạ Long, TP Quảng Ninh
|5
|Giải ba
|022182001897
|NGUYỄN THỊ TÂM
|Khu Thọ Xuân, Phường Hoà Lạc, TP Quảng Ninh
|6
|Giải ba
|022190002716
|PHẠM THỊ NHƯ TRANG
|Phú Mỹ, Xã Mỹ Đình, TP Hà Nội
|7
|Giải ba
|022160007769
|ĐỖ THỊ XÌN
|Tổ 5, Khu 1, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh
|8
|Giải ba
|022072002242
|NGUYỄN VĂN PHONG
|Tổ 92, khu phố Đồn Điền, Phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh
|9
|Giải ba
|024089021227
|ĐỖ DUY VƯƠNG
|TDP Sàn, Phường Lục Nam, TP Bắc Ninh
|10
|Giải KK
|022191011431
|LỤC THANH HÀ
|Số 33A, Tổ 2, Khu 6B, Phường Hạ Long, TP Quảng Ninh
|11
|Giải KK
|022176001152
|PHẠM THỊ HƯƠNG
|Tổ 2, Khu 7, Phường Phong Cốc, TP Quảng Ninh
|12
|Giải KK
|034081005755
|ĐINH VĂN SINH
|Tổ 9A Khu 3, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh
|13
|Giải KK
|022185003460
|CAO NỮ LAN PHƯƠNG
|Tổ 36, Khu 4, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh
|14
|Giải KK
|022204004810
|PHẠM VĂN GIÁP
|Tổ 4, Khu Thác Hàn, Phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh
|15
|Giải KK
|022157007163
|NGUYỄN THỊ HẬU
|Thôn Quán, Phường Liên Hòa, TP Quảng Ninh
|16
|Giải KK
|022089006140
|LÊ QUANG DŨNG
|Thôn An Biên 1, Phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh
|17
|Giải KK
|031077004899
|BÙI VĂN CHIẾN
|Số nhà 37, Tổ 3, Khu 3, Phường Hồng Hà, TP Quảng Ninh
|18
|Giải KK
|022183007099
|NGUYỄN THỊ THÙY
|Đoàn kết, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|19
|Giải KK
|022081011329
|DƯƠNG BÁ CHUNG
|Tổ 32, Khu 4, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh
|20
|Giải KK
|022087006945
|PHẠM QUANG KHẢI
|Tổ 13, Lạc Thanh, Phường Uông Bí, TP Quảng Ninh
|21
|Giải KK
|022303001322
|BÙI NGỌC VÂN
|Tổ 95, Khu Đồn Điền, Phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh
|22
|Giải KK
|022080009000
|VŨ TRỌNG ĐOÀN
|Tổ 11, Khu 9B, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh
|23
|Giải KK
|022158001793
|LÊ THỊ XUÂN
|Tổ 6, Khu 1, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh
|24
|Giải KK
|022171004567
|KHƯƠNG THỊ LIÊN
|Tổ 3, Khu phố Giếng Đáy 6, Phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh
|25
|Giải KK
|030170000614
|NGUYỄN THỊ TUYẾT
|Tổ 68B, Phường Cẩm Thạch, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh
|26
|Giải KK
|022189013128
|LỶ TÀI MÚI
|Thôn 5, Xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh
|27
|Giải KK
|040166022970
|LÊ THỊ THẢO
|Tổ 2, Khu 8A, Phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh
|28
|Giải KK
|022192005339
|PHẠM THỊ DUNG
|Bắc Sơn, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh
|29
|Giải KK
|011092004468
|CÀ VĂN PHÁT
|Mường Mùn, Xã Mường Mùn, Điện Biên
|DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÚNG GIẢI HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ III/2026
|STT
|Loại giải
|MST người mua
|Tên người mua
|Địa chỉ người mua theo đăng ký thuế
|1
|Giải nhất
|030189021574
|NGUYỄN THỊ THU
|Thôn An Lữ, Xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
|2
|Giải nhì
|019193003469
|NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
|Căn hộ A3014 CC LIDECO - Tổ 10 Khu 2, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh
|3
|Giải nhì
|022080002828
|ĐÀM QUANG SÁU
|Núi Thành, Phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh
|4
|Giải nhì
|033059004225
|NGUYỄN ĐÌNH CHUYÊN
|Tổ 3A, Khu 2, Phường Vàng Danh, TP Quảng Ninh
|5
|Giải ba
|022078003422
|HOÀNG VĨNH TIẾN
|SN 433 Khu Bạch Đằng 1, Phường Yên Tử, TP Quảng Ninh
|6
|Giải ba
|022180003837
|VŨ THỊ NHUNG
|Tổ 5, Bí Trung 1, Phường Yên Tử, TP Quảng Ninh
|7
|Giải ba
|022093003807
|NGUYỄN QUANG VIỆT
|Khu phố Giếng Khe, Phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh
|8
|Giải ba
|022059001741
|NGUYỄN VĂN PHẢ
|Tổ 98, Khu 8A, Phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh
|9
|Giải ba
|033065011682
|AN VĂN CHUYỂN
|Tổ 1, Khu 5B, Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh
|10
|Giải KK
|022186002661
|VŨ THỊ THANH THƯƠNG
|Dương Đê, Phường Hoàng Quế, TP Quảng Ninh
|11
|Giải KK
|034077002738
|NGUYỄN ĐỨC HÙNG
|Tổ 2, khu Hòa Bình, Phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh
|12
|Giải KK
|035176007392
|NGUYỄN THỊ LIÊN
|Tổ 2, Khu I, Phường Uông Bí, TP Quảng Ninh
|13
|Giải KK
|010201003443
|LA NGỌC ĐAN CA
|Thôn Na Áng B, Xã Bắc Hà, Lào Cai
|14
|Giải KK
|022087001548
|NGUYỄN THÀNH TRUNG
|Tổ 4, khu 2, Phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh
|15
|Giải KK
|022190002939
|VOÒNG SI MÚI
|Bản Quảng Mới, Xã Đường Hoa, TP Quảng Ninh
|16
|Giải KK
|031302008766
|VŨ THỊ MAI HƯỜNG
|Thôn 6, Phường Thiên Hương, TP Hải Phòng
|17
|Giải KK
|022172003136
|NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
|Tổ 54 khu 6, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh
|18
|Giải KK
|022186014250
|BÙI THỊ TOAN
|Số 4/105 Phạm Cảnh Lương, khu Đồng Văn, Xã Phú Thái, TP Hải Phòng
|19
|Giải KK
|022066003509
|NGUYỄN ĐÌNH SƠN
|Số 134 Tổ 3 khu 1, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|20
|Giải KK
|022181004487
|TRẦN THỊ HẠNH
|Thượng, Phường Bình Khê, TP Quảng Ninh
|21
|Giải KK
|022168001324
|ĐÀO THỊ HÀ
|Thôn 5, Phường Đông Triều, TP Quảng Ninh
|22
|Giải KK
|064190009446
|PHẠM THỊ NGỌC ÁNH
|Thôn 1, xã Ia Ko, Xã Ia Ko, Gia Lai
|23
|Giải KK
|035062000445
|ĐẶNG ĐÌNH THIỆU
|Thôn 7, Phường Móng Cái 3, TP Quảng Ninh
|24
|Giải KK
|022166003995
|HOÀNG THỊ DUÂN
|Tổ 2, Khu 10, Phường Hạ Long, TP Quảng Ninh
|25
|Giải KK
|001185035111
|HÀN THỊ THẮM
|Tổ 1, Khu 4, Phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh
|26
|Giải KK
|022173003769
|BÙI THỊ BÌNH
|Số nhà 17, Phố Chu Văn An, Xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh
|27
|Giải KK
|022171003577
|TRẦN THỊ MINH HÀ
|Tổ 7, Khu 1, Phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh
|28
|Giải KK
|034183027211
|ĐỖ THỊ HUYỀN
|Tổ 4, Khu 4, Phường Yết Kiêu, TP Quảng Ninh
|29
|Giải KK
|030086002706
|LÊ VĂN BẰNG
|Xã Hải Hưng, TP Hải Phòng