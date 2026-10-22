Gia tăng sức hút với nhà đầu tư nước ngoài

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những định hướng quan trọng của Quảng Ninh nhằm huy động nguồn lực cho tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, ưu tiên những dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 9 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn thành phố đạt 1.349,5 triệu USD. Có 26 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 659,68 triệu USD; 85 lượt dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó 22 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 689,66 triệu USD.

Sản xuất, lắp ráp xe đạp xuất khẩu tại Công ty TNHH Junshun Việt Nam (KCN Đông Mai).﻿ Ảnh: Mạnh Trường

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 842,87 triệu USD, tương đương 62,5% tổng vốn FDI. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 494,98 triệu USD, chiếm 36,7%. Các khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là địa bàn thu hút vốn chủ yếu, với 1.303,85 triệu USD, chiếm 96,6% tổng vốn FDI thu hút toàn thành phố, trong đó cấp mới 13 dự án với tổng vốn đầu tư 628,1 triệu USD.

Để tạo sức hút đối với nhà đầu tư, thời gian qua Quảng Ninh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách TTHC và tăng cường đối thoại để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công tác GPMB, chuẩn bị quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp cũng được chú trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi hơn. Cùng với đó, việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối, cảng biển và logistics góp phần nâng cao khả năng kết nối của các khu công nghiệp với chuỗi cung ứng và thị trường.

Ông Tân Dậu, Tổng Giám đốc Jinko Solar (KCN Sông Khoai) cho biết: Thời gian qua Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc cải cách TTHC, hỗ trợ GPMB và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn thành phố tiếp tục đẩy nhanh công tác GPMB, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, nhất là hệ thống điện, nước, giao thông kết nối, cảng biển và logistics. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư lâu dài, đồng thời tạo sức hút đối với nhiều nhà đầu tư thứ cấp đến với Quảng Ninh.

Từ thực tế triển khai dự án, có thể thấy chất lượng hạ tầng và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư. Việc chuẩn bị mặt bằng, bảo đảm các điều kiện về điện, nước và giao thông kết nối không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, mà còn tạo điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp sớm tham gia, hình thành hệ sinh thái sản xuất tại các khu công nghiệp.

Sản xuất bạt nhựa tại Công ty TNHH MTV Vinanewtarp Việt Nam (KCN Cái Lân).

Trong giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 15 tỷ USD vốn FDI đăng ký, bình quân 3 tỷ USD/năm. Đồng thời nâng số doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI lên 300-400 doanh nghiệp. Mục tiêu này đặt ra yêu cầu vừa duy trì sức hút đối với dòng vốn mới, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án hiện có và tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI với nền kinh tế địa phương.

Để hiện thực hoá mục tiêu trên, Quảng Ninh định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, tự động hóa, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và kinh tế xanh. Trong đó tiếp tục cải thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ.

Cùng với thu hút vốn, thành phố hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo thêm cơ hội để các đơn vị, địa phương tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ và từng bước nâng cao năng lực sản xuất. Công tác đào tạo lao động gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi các ngành công nghiệp hiện đại đòi hỏi ngày càng cao về kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Với định hướng thu hút đầu tư gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng và tăng cường liên kết sản xuất, Quảng Ninh hướng tới nâng cao chất lượng dòng vốn FDI trong giai đoạn tới. Qua đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đóng góp về vốn và sản lượng công nghiệp, mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước và góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của thành phố.