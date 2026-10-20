Chủ động ngăn chặn hàng lậu từ biên giới

Quảng Ninh có tuyến biên giới trên bộ, trên biển và hệ thống giao thông kết nối đa dạng, tạo thuận lợi cho giao thương nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Trước thực tế đó, lực lượng Công an thành phố đang tăng cường nắm tình hình, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 bắt giữ phương tiện vận chuyển 220 bình “khí cười” ngày 9/8/2026.

Khoảng 22 giờ ngày 10/10/2026, tại khu phố Hà Cối, xã Quảng Hà, Tổ công tác QN14 Miền Đông do Đội CSGT đường bộ số 3 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Quảng Hà kiểm tra xe khách biển kiểm soát 15K-531.xx, phát hiện hành khách Đỗ Trọng Hiếu (sinh năm 1990, trú tại phường Yên Tử) tàng trữ một túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Hiếu khai nhận là ma túy đá. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, bàn giao hồ sơ, tang vật cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố, địa bàn giáp Trung Quốc, lưu lượng người và phương tiện lớn khiến nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại luôn tiềm ẩn. Đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên toàn tuyến; từ đầu năm đến nay đã phối hợp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại và vi phạm môi trường, trong đó có khí cười, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đỗ Trọng Hiếu cùng tang vật.

Nếu các tuyến giao thông nội địa là những “chốt chặn” quan trọng, khu vực biên giới với hệ thống đường mòn, lối mở lại là nơi các đối tượng có thể lợi dụng để đưa hàng hóa trái phép vào địa bàn. Thủ đoạn thường được sử dụng là lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu hoặc những khu vực địa hình phức tạp để vận chuyển hàng qua biên giới, sau đó đưa về tập kết tại các kho, điểm chứa hàng nằm sâu trong khu dân cư hoặc địa bàn hẻo lánh.

Trước phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an các xã, phường đã chủ động bám địa bàn, nắm di biến động của các đối tượng và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý ngay từ cơ sở. Tại phường Móng Cái 2, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 6 vụ việc liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh. Việc chủ động phát hiện, xử lý từ địa bàn cơ sở góp phần ngăn hàng hóa vi phạm thâm nhập sâu vào nội địa, hạn chế nguy cơ phát sinh các đường dây, điểm tập kết và mạng lưới tiêu thụ.

Đáng chú ý, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ dừng ở việc phát hiện, thu giữ hoặc tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Lực lượng Công an tập trung làm rõ nguồn cung, phương thức, thủ đoạn hoạt động; xác định các mắt xích trong quá trình vận chuyển, tập kết, tiêu thụ để xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật. Quý III và 9 tháng năm 2026, Công an thành phố chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm; trên địa bàn không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Theo Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố, hệ thống giao thông thuận lợi và hoạt động giao thương sôi động vừa tạo động lực phát triển kinh tế, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, buôn lậu và vi phạm pháp luật về môi trường. Trước những áp lực về tội phạm kinh tế, buôn lậu và vi phạm môi trường, đơn vị tăng cường phối hợp với Công an cơ sở, các phòng nghiệp vụ cùng lực lượng Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương, kịp thời trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Công an phường Móng Cái 1 tuyên truyền, vận động tiểu thương trên địa bàn không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa trái phép.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, triệt xóa các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa trái phép; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, phát huy vai trò của Công an cơ sở trong phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa. Qua đó, góp phần ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh kinh tế và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.