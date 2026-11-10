Lực đẩy để doanh nghiệp tư nhân bứt phá

Tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định từ khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò là động lực then chốt, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Quảng Ninh. Tính đến hết tháng 9/2026, thu ngân sách từ khối kinh tế tư nhân đạt hơn 45.000 tỷ đồng, chiếm tới 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời tạo việc làm cho 70,7% lực lượng lao động xã hội. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc để thành phố giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và tạo đà bứt phá cho cả giai đoạn tiếp theo.

UBND thành phố làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, tháng 9/2026. Ảnh: Minh Hà

Khẳng định vai trò trụ cột

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 45% GDP, khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước và thu hút khoảng 85% tổng số lao động đang làm việc trong toàn bộ nền kinh tế. Những con số này minh chứng rõ nét rằng kinh tế tư nhân không còn là thành phần phụ trợ, mà đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất bảo đảm sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá nhằm giải phóng toàn diện nguồn lực trong nhân dân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra mục tiêu: Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, đạt tỷ lệ 20 doanh nghiệp/nghìn dân, trong đó hình thành ít nhất 20 tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đủ năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về mặt đóng góp vĩ mô, nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân lên 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10-12%/năm và giải quyết việc làm cho 84-85% lực lượng lao động xã hội. Đồng thời, đây cũng được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - gắn liền với các mục tiêu chuyển dịch mô hình tăng trưởng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương vào điều kiện thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 547-KH/TU, được UBND thành phố cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 168/KH-UBND. Chương trình hành động này thiết lập 8 nhóm giải pháp lớn cùng 75 nhiệm vụ chi tiết, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương cơ sở. Các nhiệm vụ đều được chuẩn hóa bằng hệ thống tiêu chí đánh giá đo lường kết quả, gắn liền giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với trách nhiệm người đứng đầu.

Hơn 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài thành phố đến tham dự hội nghị của UBND thành phố làm việc với doanh nghiệp, tháng 9/2026. Ảnh: Minh Hà

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển nhanh, bền vững, lấy đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị hiện đại làm động lực; trong đó khối tư nhân đóng góp khoảng 40-45% GRDP địa phương. Quyết sách này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động cải cách hành chính, khai thông nguồn lực, tạo niềm tin chiến lược để cộng đồng doanh nhân yên tâm đầu tư dài hạn.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, bài toán cốt lõi đặt ra là phải triệt tiêu các rào cản thể chế, giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong cải cách TTHC, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “quản lý hành chính” sang tư duy “chính quyền phục vụ và đồng hành”.

Đến nay, 100% danh mục TTHC đã được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử; 1.262 thủ tục do các bộ, ngành Trung ương ban hành được cắt giảm 40% thời gian giải quyết; 713 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm 38%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,1%. Qua đó, tạo sự minh bạch hóa toàn bộ tiến trình xử lý giúp doanh nghiệp và người dân có thể giám sát từng công đoạn, xóa bỏ hoàn toàn cơ chế “xin - cho” hay tình trạng nhũng nhiễu, chi phí không chính thức và thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hà Lầm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bên cạnh cải cách thủ tục, thành phố đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo UBND làm Tổ trưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, GPMB, môi trường và thủ tục xây dựng. Tính đến nay, gần 200 kiến nghị kéo dài của doanh nghiệp đã được xử lý dứt điểm. Ngoài ra, thành phố cũng chủ động đa dạng hóa các kênh đối thoại thực chất. Từ đầu năm 2026 đến nay, 11 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chuyên đề đã được tổ chức thành công. Thay vì tổ chức các buổi gặp mặt chung chung, các hội nghị được phân chia chuyên sâu theo từng lĩnh vực then chốt như: Xuất nhập khẩu, logistics, hạ tầng công nghiệp, khai thác khoáng sản, du lịch - dịch vụ...

Tại đây, những vướng mắc phát sinh từ thực tế lưu thông hàng hóa tại cảng biển, hạ tầng giao thông kết nối, tiền thuê đất hay chính sách hỗ trợ tín dụng đều được các sở, ngành trả lời trực tiếp. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được ấn định thời hạn xử lý cụ thể; các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo Trung ương tháo gỡ kịp thời.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu đạt danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Từ sự hỗ trợ, quan tâm của thành phố, thời gian qua, không ít doanh nghiệp cũng chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Như tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu (xã Bình Liêu), việc đầu tư cho khoa học công nghệ để đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống đã trở thành hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Với gần 3 tỷ đồng đầu tư dây chuyền tráng, sấy liên hoàn, quy trình sản xuất miến dong từng bước được hiện đại hóa, giảm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, nâng công suất lên khoảng 3 tấn mỗi ngày. Nhờ đó, sản lượng tăng từ 100 tấn lên gần 200 tấn mỗi năm, doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng.

Cùng với nâng cao năng lực sản xuất, doanh nghiệp chú trọng phát triển vùng nguyên liệu thông qua liên kết với hơn 1.000 hộ trồng dong riềng, bảo đảm đầu ra ổn định cho người dân. Năm 2025, sản phẩm miến dong của công ty đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Qua đó, từng bước nâng tầm đặc sản địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm giá trị cho kinh tế vùng miền núi.

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu các sản phẩm của công ty.

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu khẳng định: Sự quan tâm, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục của chính quyền địa phương là điểm tựa để doanh nghiệp tự tin đầu tư lớn. Việc tiếp cận được các thị trường quốc tế khắt khe như Nhật Bản đã cho thấy: Nếu có chiến lược bài bản và công nghệ hiện đại, nông sản địa phương hoàn toàn đủ sức vươn tầm thế giới.

Còn tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đông Mai, đến hết quý III/2026, đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của năm, duy trì mức tăng trưởng 25% so với năm 2025. Hiện doanh nghiệp vận hành 2 nhà máy chuyên gia công loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh, với sản lượng hàng triệu sản phẩm mỗi năm. Kết quả này tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và khẳng định niềm tin vào môi trường đầu tư của thành phố.

Ông Phùng Kỳ Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam, KCN Đông Mai cho biết: Với sự đồng hành của thành phố, chúng tôi yên tâm sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, phát triển bền vững. Dự kiến đầu năm 2027, chúng tôi tiếp tục đưa thêm nhà máy thứ 3 vào hoạt động tại KCN Đông Mai này.

Cùng với công nghiệp, khu vực dịch vụ cũng đang mở rộng quy mô kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ. Như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch T&Y Group, từ tháng 7 năm nay đã đưa Trung tâm tổ chức sự kiện SeaBay Hạ Long vào hoạt động, bổ sung không gian tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện quy mô lớn. Đáng chú ý, SeaBay Hạ Long đã được lựa chọn tổ chức một số chương trình trong khuôn khổ Miss World 2026 và Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ, quảng bá hình ảnh điểm đến và mở rộng cơ hội thu hút khách đến thành phố. Cùng với công trình này, T&Y Group hiện vận hành 5 nhà hàng, 2 khách sạn, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Anh Đặng Văn Toàn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch T&Y Group chia sẻ: Những định hướng phát triển đúng đắn của thành phố trong việc thu hút các sự kiện văn hóa, thể thao, kinh tế tầm cỡ đã tạo ra không gian phát triển rất lớn cho khối doanh nghiệp du lịch. Chúng tôi cam kết tiếp tục tái đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ để đóng góp tích cực vào ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch T&Y Group trao đổi công việc.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đón 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%. Hoạt động lưu trú, ăn uống đạt doanh thu 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8%. Những kết quả này cho thấy sức bật của khu vực dịch vụ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong mở rộng quy mô thị trường, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Để tạo sức bật trong giai đoạn mới

Bức tranh kinh tế địa phương giai đoạn 2021-2026 chứng kiến sự chuyển dịch sâu sắc về cơ cấu. Nếu trước đây nội lực kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhóm ngành tài nguyên và công nghiệp nặng truyền thống, thì nay kinh tế tư nhân đã phủ sóng toàn diện ở tất cả các lĩnh vực cốt lõi: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025, số doanh nghiệp thành lập mới là 8.570, thì chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, đã có thêm 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký đạt gần 35.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 961 doanh nghiệp trước đây tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp đang vận hành thực tế trên địa bàn lên con số 13.778 doanh nghiệp.

Sự phát triển gia tăng cả về số lượng và quy mô vốn là minh chứng rõ nhất cho “sức khỏe” của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư tư nhân không chỉ giúp bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng, tăng thu ngân sách mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá tương xứng với tiềm năng, tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng năm 2026, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Trong vai trò cầu nối của các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nhân, kịp thời chuyển tải những kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh đến các cấp chính quyền, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Ông Lê Như Thiều, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Quảng Ninh, cho biết: Hiệp hội sẽ chú trọng kết nối các doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong thành phố với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số liên tục trong năm 2026 và các năm tiếp theo đặt ra bài toán lớn cho cả hệ thống chính trị và cộng đồng kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, khu vực tư nhân chính là động lực then chốt để giải phóng các nguồn lực xã hội.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá. Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khu công nghiệp và công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm cung ứng nguồn nhân lực thực tiễn, ưu tiên các ngành công nghệ cao, bán dẫn, du lịch và quản trị hiện đại. Đồng thời, thành phố tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu mới.

Sự chủ động của cộng đồng doanh nhân cùng sự đồng hành, tạo điều kiện từ phía chính quyền sẽ giúp kinh tế tư nhân bứt phá mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.