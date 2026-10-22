Kiểm soát chặt nguồn hàng dịp cuối năm

Cuối năm, sức mua tăng cao kéo theo nguy cơ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Quảng Ninh đang quyết liệt bám nắm địa bàn, siết chặt kiểm tra từ các điểm kinh doanh truyền thống đến không gian mạng.

Báo cáo của Chi cục QLTT thành phố cho thấy, trong 10 tháng năm 2026 (tính đến ngày 19/10), đơn vị đã tiến hành kiểm tra 860 vụ, phát hiện và xử lý 812 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu phạt hành chính, trị giá hàng tiêu hủy và phát mại đạt gần 36,5 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lĩnh vực an toàn thực phẩm ghi nhận nhiều vi phạm nhất với 381 trường hợp bị xử lý, tổng trị giá hàng hóa tịch thu và tiêu hủy lên tới hơn 11,2 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy khối lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm gần 50.000kg thịt gia súc; hơn 28.000kg gia cầm tươi sống; hơn 43.450 đơn vị bánh kẹo, thực phẩm nhập lậu…

Đội QLTT số 1 kiểm tra, phát hiện ô tô chở trên 2.500 chiếc bánh trung thu nhập lậu.

Điển hình, ngày 8/9/2026, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an xã Hải Sơn, Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm tra một ô tô, phát hiện 700kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trước đó một ngày, Đội QLTT số 1 kiểm tra ô tô đang đỗ tại cổng chợ Ka Long, phường Móng Cái 2, phát hiện 2.520 chiếc bánh trung thu nhập lậu…

Ông Nguyễn Đình Hưng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố, cho biết: Nhu cầu mua sắm tăng làm gia tăng nguy cơ hàng vi phạm trà trộn vào các nhóm hàng như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, quần áo, mỹ phẩm. Hoạt động kinh doanh trên mạng phát triển nhanh cũng đặt ra khó khăn trong kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.

Bám sát diễn biến thị trường, Chi cục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi cung cầu, giá cả và hoạt động lưu thông hàng hóa. Việc kiểm tra tập trung tại chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, kho chứa và điểm tập kết hàng, chú ý khu vực giáp ranh, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm. Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng các mặt hàng thiết yếu cũng là những nội dung được chú trọng.

Ông Bùi Thanh Tùng, Đội phó Đội QLTT số 3, chia sẻ: Bám sát chỉ đạo của cấp trên, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở, vừa kiểm tra, vừa kết hợp hướng dẫn, phổ biến quy định cho bà con tiểu thương. Đa số các cơ sở đều chấp hành tốt, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng. Những tồn tại được cán bộ hướng dẫn khắc phục, đồng thời phổ biến quy định để cơ sở phòng tránh vi phạm.

Chi cục QLTT Quảng Ninh thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả cho đội ngũ cán bộ của đơn vị.

Cùng với thị trường truyền thống, lực lượng QLTT tăng cường giám sát các sàn thương mại điện tử, tài khoản bán hàng trên mạng xã hội. Theo báo cáo tháng 10/2026, lũy kế lực lượng đã kiểm tra, xử lý 198 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, phạt hơn 2,16 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm thực phẩm, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Chi Cục QLTT thành phố Quảng Ninh cũng tăng cường trao đổi thông tin chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng QLTT chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi BLGLTM, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt gắn với thực tiễn từng địa bàn, nhóm đối tượng. Qua đó, giúp các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh vi phạm; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong lựa chọn, sử dụng hàng hóa an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.