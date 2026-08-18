Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Được sự ủy quyền của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát), sáng 18/8, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn đã công bố quyết định, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Làm việc với đoàn có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chương trình kiểm tra, giám sát.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc phối hợp chặt chẽ với Đoàn chuẩn bị nội dung, điều kiện thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là cuộc kiểm tra, giám sát đợt 3 trong năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là công tác cán bộ. Cũng là lần đầu tiên trong một thời điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về nội dung quan trọng này tại 40 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi công bố.

Đối với Quảng Ninh, tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới với định hướng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển cao hơn; nhiệm vụ mới, bộ máy mới, cách làm mới; đặc biệt, Trung ương vừa qua đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho tỉnh thời gian tới rất cao và việc thay đổi địa vị hành chính cần phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị. Nhân tố quyết định điều này chính là đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi công bố quyết định.

Đồng chí nêu lên một số vấn đề trọng tâm trong kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đó là: Phải đánh giá đầy đủ, khách quan việc Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ; đánh giá đúng, thực chất công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của tỉnh Quảng Ninh. Thông qua kiểm tra, giám sát để thấy rõ, làm rõ những kết quả đạt được; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để ghi nhận, phát huy và nhân rộng. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập, nguy cơ phát sinh sai phạm trong từng khâu của công tác cán bộ; cần phân tích về năng lực tổ chức thực hiện và những chuyển biến về cán bộ, công tác cán bộ trong 2 giai đoạn với mốc thời gian trước và sau ngày 1/7/2025 theo mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi công bố quyết định.

Đồng chí khẳng định, thông qua kiểm tra, giám sát để nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn; nguyên nhân chủ quan, khách quan; phân định rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; đề xuất các giải pháp hiệu quả, đột phá với các cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến quán triệt, chỉ đạo của Đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc kiểm tra, giám sát lần này và coi đây là cơ hội quý báu để tỉnh nhìn nhận, đánh giá lại toàn diện, khách quan công tác tổ chức, cán bộ thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát nội dung đề cương; khẩn trương hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.