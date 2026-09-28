Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố xem xét nhiều nội dung quan trọng

Chiều 28/9, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố tổ chức các hội nghị để xem xét, cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhằm sớm đưa Đảng bộ đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì và chỉ đạo các hội nghị.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, có 13 tổ chức đảng trực thuộc, với 219 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí, trước mắt chỉ định 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì và chỉ đạo hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Sau khi Đảng bộ được thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung xây dựng những văn bản nền tảng để thống nhất phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy; phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy; chương trình công tác năm 2026 và chương trình công tác toàn khóa; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, trước đó ngày 23/9/2026, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố đã ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Thành ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Đây là cơ sở để Đảng ủy tiếp nhận, triển khai thống nhất nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở các nội dung đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến, chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản, chương trình quan trọng của Đảng ủy. Trong đó, tập trung vào Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy; chương trình công tác năm 2026 và toàn khóa; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030. Các nội dung được thảo luận trên tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, bám sát yêu cầu thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến đề nghị: Cơ quan tham mưu hoàn thiện quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Đồng chí lưu ý cần khẩn trương kiện toàn, thành lập các chi bộ trực thuộc theo hướng mỗi đầu mối cơ quan, đơn vị bố trí một chi bộ nếu đủ điều kiện, bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt Đảng. Cùng với đó, thống nhất phương án kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí đề nghị: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong nắm tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng dự báo, chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi thành phố Quảng Ninh trong tình hình mới” sát với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu tập trung chỉ đạo sơ kết công tác 9 tháng năm 2026 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, phong trào thi đua, chương trình phối hợp…, xác định rõ nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những nhiệm vụ đột phá, tạo chuyển biến rõ nét, dấu ấn riêng trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.