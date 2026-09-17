Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về hai đề cương chi tiết: Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và những định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130); Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thống nhất nội dung, phương pháp, cách tổ chức tổng kết để hoàn thiện tài liệu trình Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tổng kết là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước; đúc kết những bài học có giá trị lâu dài; chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi trí tuệ tập thể và công sức tập thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa Cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường, bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2130 đòi hỏi tư duy vượt khỏi giới hạn của một nhiệm kỳ, gắn với trách nhiệm của nhiều thế hệ; xác định những giá trị phải giữ vững, năng lực phải tích lũy, những không gian phát triển cần được mở ra. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cả hai báo cáo cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ, lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những bước ngoặt, những thử thách hiểm nghèo, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những cơ hội chưa được tận dụng. Qua đó làm rõ năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những điều kiện để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng, vì mục tiêu phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận sự chuẩn bị tích cực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan; đánh giá 2 đề cương đã cơ bản bao quát những nội dung lớn, tuy nhiên cần tiếp tục làm rõ trọng tâm, nâng cao chất lượng luận cứ, bảo đảm thống nhất giữa các phần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, phải thống nhất mục tiêu và kết cấu của hai báo cáo, bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ để cung cấp hệ luận cứ phục vụ hoạch định đường lối, chuẩn bị Văn kiện Đại hội XV của Đảng và xây dựng Cương lĩnh mới. Tổng kết phải làm sáng rõ giá trị lịch sử và những bài học về sự lãnh đạo của Đảng; làm nổi bật tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, trọng tâm là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo trong đường lối, sách lược, phương pháp; làm sâu sắc bài học dựa vào Nhân dân. Cùng với khẳng định thành tựu, phải phân tích thẳng thắn hạn chế, sai lầm, cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình sửa chữa. Qua tổng kết thực hiện Cương lĩnh, phát triển lý luận, xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong thế kỷ tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tổ chức thực hiện và hoàn thiện Đề án trình Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, trưởng nhóm, phó trưởng nhóm trực tiếp chỉ đạo nội dung được phân công, xử lý những vấn đề lớn và chịu trách nhiệm về chất lượng. Ngay sau phiên họp, Cơ quan Thường trực và Tổ Biên tập hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình; làm rõ nội dung chỉnh sửa, nội dung đề nghị giữ, vấn đề cần nghiên cứu tiếp và nội dung xin ý kiến. Rà soát kế hoạch tổng thể theo từng giai đoạn, gắn tiến độ với chất lượng sản phẩm; báo cáo kịp thời kết quả đủ căn cứ để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo; báo cáo sớm những vướng mắc kèm phương án xử lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trách nhiệm của chúng ta là làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, chuẩn bị điều kiện vững chắc cho tương lai.