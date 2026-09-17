Những trưởng thôn trẻ ở xã miền núi Lục Hồn

Ở xã miền núi Lục Hồn, những trưởng thôn trẻ đang từng bước bắt nhịp với công việc ở cơ sở. Dù tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng với sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần cầu thị, họ luôn cố gắng học hỏi, sâu sát địa bàn, gần gũi với người dân, từng bước tạo dựng niềm tin từ những việc làm cụ thể.

Anh Voòng Sinh Quý, Trưởng thôn Ngàn Phe triển khai nhiệm vụ trong sinh hoạt chi bộ.

Sinh năm 1997, Voòng Sinh Quý là một trong những trưởng thôn trẻ vừa được nhân dân Ngàn Phe tín nhiệm. Tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm công tác cơ sở chưa nhiều, nhưng anh nhanh chóng bắt nhịp công việc bằng cách sâu sát địa bàn, trực tiếp nắm những vấn đề phát sinh trong đời sống của người dân. Từ việc tham gia tổ hòa giải các vụ tranh chấp đất đai, nắm những trường hợp phức tạp để báo cáo xã tới việc trực tiếp tham gia vận động bà con nạo vét mương, dọn những đoạn đường sạt lở, vệ sinh đường thôn do ảnh hưởng của cơn bão số 4...

Qua từng việc, Voòng Sinh Quý không chỉ hiểu hơn địa bàn mà còn tạo được sự gắn kết với người dân. “Là người trẻ, tôi có nhiệt huyết nhưng kinh nghiệm công tác ở cơ sở còn hạn chế. Vì vậy, tôi xác định phải gần dân, chịu khó lắng nghe, đi từng nơi, hỏi từng việc để nắm tình hình. Những việc chưa biết, chưa có kinh nghiệm, tôi chủ động hỏi các đồng chí trong chi bộ, những người có uy tín, am hiểu địa bàn để học hỏi thêm. Tôi sẽ cố gắng phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, cùng bà con giải quyết tốt công việc của thôn”.

Trưởng thôn Voòng Sinh Quý cùng các đồng chí trong cấp uỷ, đoàn thể thôn kiểm tra khu vực sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Những việc làm cụ thể của Quý từng bước được cấp ủy và người dân ghi nhận. Ông Voòng Sinh Dẩu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ngàn Phe, cho biết: “Vừa qua, đồng chí Voòng Sinh Quý được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Trong công việc ở cơ sở, đồng chí cùng cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể tích cực nắm tình hình, tham gia hòa giải những vụ việc phát sinh, giải quyết đơn thư của người dân ngay từ thôn. Những việc làm đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Ở thôn Ngàn Vàng, Chíu Văn Làu, sinh năm 2000, cũng là một trong những trưởng thôn độ tuổi trẻ nhất trên địa bàn, có trình độ chính trị sơ cấp. Ở tuổi 26, Làu không có nhiều năm trải nghiệm công tác thôn, bản, nhưng có lợi thế của sức trẻ và tinh thần ham học hỏi. Được các đồng chí trong cấp ủy hướng dẫn, anh từng bước làm quen với công việc, đồng thời chủ động tham gia những phần việc gắn với hướng phát triển của địa phương.

Trưởng thôn Ngàn Vàng, Chíu Văn Làu (ngoài cùng, bên trái), sinh năm 2000 cùng cán bộ thôn, xã khảo sát khu vực ruộng bậc thang - điểm đến của du khách trong Lễ hội Mùa Vàng sắp tới.

Những ngày này, Chíu Văn Làu cùng cấp ủy thôn khảo sát khu vực ruộng bậc thang - điểm đến của du khách trong Lễ hội Mùa Vàng sắp tới. Anh cùng các thành viên trong thôn rà soát các quán ăn, điểm nghỉ chân, lưu trú; vận động bà con chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chuẩn bị điều kiện phục vụ du khách. Với những dự án triển khai trên địa bàn có liên quan đến các hộ dân, anh cũng dành thời gian tìm hiểu, trao đổi để có thêm cơ sở phối hợp giải quyết.

“Thời gian qua, tôi được các đồng chí trong cấp ủy quan tâm, hướng dẫn nên công việc cũng dần đi vào nền nếp. Những điều chưa biết thì tôi hỏi các đồng chí đi trước, cùng trao đổi để có cách làm phù hợp. Trước mắt, tôi muốn làm tốt từng việc được giao, cùng bà con chuẩn bị tốt các điều kiện để Lễ hội Mùa Vàng diễn ra thuận lợi”, Chíu Văn Làu chia sẻ.

Đội ngũ trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 của xã Lục Hồn gồm 11 người, trong đó có 3 trưởng thôn thuộc thế hệ Gen Z: Voòng Sinh Quý (1997), Chíu Văn Làu (2000) và Nình Thị Dìn (2002). Bên cạnh những cán bộ giàu kinh nghiệm, nhiều trưởng thôn có tuổi đời còn khá trẻ, được đào tạo ở các lĩnh vực như thú y, sư phạm, công nghệ kỹ thuật điện... Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, trình độ và sức trẻ đang tạo thêm động lực cho hoạt động ở thôn, bản.

Ở địa bàn miền núi, trưởng thôn là những người trực tiếp đưa chủ trương của cấp ủy, chính quyền đến với người dân, đồng thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Vì vậy, để chủ trương thực sự đi vào cuộc sống, những việc khó được tháo gỡ, đội ngũ trưởng thôn không chỉ cần tinh thần trách nhiệm mà còn phải có kỹ năng, sự sâu sát và linh hoạt trong công việc.

Trưởng thôn Ngàn Vàng, Chíu Văn Làu nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án triển khai tại thôn ảnh hưởng đến hộ dân trên địa bàn.



Ông Nguyễn Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết: Trong quá trình trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn, xã xác định phải vừa trao cơ hội, vừa tạo điểm tựa để cán bộ trẻ trưởng thành qua thực tiễn. Bởi vậy, xã tập trung hướng dẫn cán bộ thôn về kỹ năng công tác, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh ở cơ sở. Cán bộ xã được phân công theo dõi, hướng dẫn cụ thể, trực tiếp dự các buổi triển khai nhiệm vụ, cùng tham gia xử lý những việc khó để kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ trẻ. Đồng thời, tạo môi trường để cán bộ trẻ phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo và tâm huyết; kịp thời động viên, biểu dương những cách làm hiệu quả để nhân rộng. Cùng với đào tạo, hướng dẫn, việc để cán bộ trẻ được cọ xát thực tế, học hỏi từ những người có kinh nghiệm là rất cần thiết. Đây cũng là cách để lớp cán bộ kế cận từng bước vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu công việc và duy trì sự liên tục trong đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phía trước những trưởng thôn trẻ vẫn còn nhiều việc phải học, nhất là kinh nghiệm xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Song, với trình độ, năng lực, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền và những người đi trước, họ đang từng bước trưởng thành qua công việc hằng ngày. Từ những việc cụ thể ở thôn, bản, sự năng động, tinh thần trách nhiệm của lớp cán bộ trẻ đang dần được chuyển thành kinh nghiệm, uy tín và niềm tin của nhân dân.