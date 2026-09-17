Quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy

Sáng 17/9, Đảng ủy UBND thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng tập trung quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chương trình số 17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, gắn với các quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Một nội dung quan trọng khác được quán triệt tại hội nghị là Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và các kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố để triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia.

Đồng chí Trần Như Long, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, quán triệt tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, Thường trực Đảng ủy UBND thành phố yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc và cơ quan chuyên môn khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thành chương trình hành động ngắn gọn, sát chức năng, nhiệm vụ, có mục tiêu, nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm cụ thể; tránh dàn trải, chồng chéo, hình thức.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng, dự án dân sinh trọng điểm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thường trực Đảng ủy UBND thành phố cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện nghiêm các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, đổi mới sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Cùng với đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân, doanh nghiệp; mỗi chi bộ đăng ký, thực hiện ít nhất một việc làm cụ thể, mô hình thiết thực trong năm 2026.