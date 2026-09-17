Xây dựng Văn phòng Thành ủy chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả

Sáng 17/9, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, có buổi làm việc với Văn phòng Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận.

8 tháng năm 2026, Văn phòng Thành ủy đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Văn phòng đã chủ trì dự thảo, phối hợp tham mưu hoàn thiện, ban hành trên 1.600 văn bản; chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Thành ủy với 47 sở, ngành, đơn vị, địa phương; tham mưu nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm liên quan đến thành lập thành phố Quảng Ninh; quy hoạch, phát triển hạ tầng; sắp xếp tổ chức bộ máy và thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Văn phòng Thành ủy trước khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu cao và thời gian xử lý gấp.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Văn phòng Thành ủy tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, bảo đảm chủ động, kịp thời, chính xác, có chiều sâu, tăng năng lực phân tích và dự báo; chủ động, nhạy bén trong nắm tình hình, nhận định điểm nghẽn, vấn đề khó, vấn đề mới phát sinh để tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy. Nội dung tham mưu phải có chiến lược, phù hợp với thực tiễn của thành phố; phải đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời, khách quan và có chất lượng. Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Thành ủy; từng nhiệm vụ phải rõ tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Tiếp tục là cơ quan gương mẫu đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu và tham mưu, có giải pháp xử lý công việc trên môi trường mạng; nâng tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình lên trên 90%; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nhất là các văn bản mật; số hóa tài liệu đảm bảo khoa học, hiện đại, thuận lợi cho việc tra cứu; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu.

Đồng chí yêu cầu Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tài chính đảng, hậu cần và quản trị; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả trong công tác phối hợp. Trong đó, cần rà soát, cơ cấu, phân công lại nhiệm vụ đối với một số vị trí việc làm chưa phù hợp với năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng Văn phòng Thành ủy thực sự chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong giai đoạn phát triển mới.