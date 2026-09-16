Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức theo nghi thức dành cho Nguyên thủ quốc gia, hội đàm, tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Vương quốc Thái Lan, dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua, đã đạt những thành quả phát triển nổi bật trong duy trì ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, đưa Thái Lan tiếp tục là một nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á và cường quốc du lịch hàng đầu thế giới; đánh giá cao vai trò của Nhà vua và Hoàng gia trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Nhà vua cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Nhà vua và Hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đánh giá chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ, cùng hợp tác phát triển; khẳng định Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan luôn hết sức quan tâm, ủng hộ thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, vì sự phát triển của mỗi nước. Nhà vua nhấn mạnh, quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển chung trong khu vực.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm, dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ; thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan và gặp gỡ với giảng viên, sinh viên tại Trường đại học Hà Nội.

Chuyến thăm cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng mở hơn, đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở khu vực.