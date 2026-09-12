Chuyển đổi số nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Chuyển đổi số đang tạo thêm những thay đổi thiết thực trong khám, chữa bệnh tại Quảng Ninh, giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế; đồng thời hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị.

Anh Phùng Văn Mùi, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng, phục hồi vận động có sự hỗ trợ của robot tại Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Quảng Ninh.

Sau tai nạn, anh Phùng Văn Mùi, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng, đến Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng thành phố để điều trị. Tại đây, anh được tiếp cận phương pháp phục hồi vận động có sự hỗ trợ của robot. “Lúc đầu tôi cũng khá bỡ ngỡ khi được tập luyện với robot, nhưng sau một thời gian, tôi thấy các động tác được hỗ trợ rất chính xác, việc tập luyện hiệu quả hơn. Tôi hy vọng phương pháp này sẽ giúp tôi sớm phục hồi vận động để trở lại sinh hoạt bình thường" - anh Mùi chia sẻ.

Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Quảng Ninh hiện là bệnh viện thứ 2 trên cả nước được đầu tư ứng dụng robot vào điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh. Công nghệ mới đang mở thêm lựa chọn trong phục hồi vận động, nhất là với những trường hợp cần tập luyện sớm sau bệnh, chấn thương, đột quỵ hoặc phẫu thuật.

Cùng với thiết bị hiện đại, chuyển đổi số còn mang lại hiệu quả trong từng khâu khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã đưa phần mềm quản lý bệnh án điện tử tích hợp AI; giúp giảm thời gian, chi phí và nhân lực, đồng thời nâng cao độ chính xác trong quá trình điều trị. Bác sĩ có thể nhanh chóng truy cập thông tin bệnh án, nắm đầy đủ lịch sử khám, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp và hạn chế những sai sót y khoa. Đặc biệt, bệnh viện đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào tầm soát các bệnh lý võng mạc, công nghệ này hỗ trợ phân tích hình ảnh vi mạch võng mạc, đưa ra báo cáo nhanh để phát hiện nguy cơ mắc các bệnh như tăng nhãn áp (Glocom), thoái hóa hoàng điểm tuổi già, tân mạch và bệnh võng mạc tiểu đường, với độ chính xác tới 95%.

Hiện nay, không chỉ Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng mà chuyển đổi số đang chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh từ tuyến thành phố đến cơ sở. Hiện 100% cơ sở y tế được cấp phép hoạt động đã tích hợp thẻ căn cước công dân thay thế thẻ BHYT giấy. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng được đẩy mạnh tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh sử dụng phần mềm quản lý bệnh án điện tử tích hợp AI để truy cập thông tin bệnh án.

Một dấu mốc quan trọng đối với ngành Y tế Quảng Ninh là đã hoàn thành bệnh án điện tử tại 100% cơ sở y tế vào cuối năm 2024, trở thành một trong số ít địa phương trong cả nước đạt mục tiêu này. Tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, kiosk tự phục vụ sử dụng thẻ căn cước để lấy số thứ tự, đăng ký khám bệnh cũng được triển khai. Nhờ đó, quy trình đăng ký được rút gọn từ 6 bước xuống còn 2 bước; thời gian chờ khám giảm từ 5 phút xuống còn chưa đầy 1 phút. Sự thay đổi này góp phần giảm tình trạng xếp hàng lâu, giảm áp lực cho nhân viên y tế và đem lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh.

Cùng với đó, Quảng Ninh đang tích cực xây dựng nền tảng dữ liệu y tế, trong 12 cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế được chỉ đạo triển khai trên toàn quốc, đến nay, Quảng Ninh đã có 10 cơ sở đầy đủ nền tảng để nhập liệu, liên thông và làm sạch, 2 cơ sở dữ liệu còn lại đang được Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện để triển khai trên phạm vi cả nước. Bên cạnh 12 cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế, Quảng Ninh còn triển khai cơ sở dữ liệu thứ 13 về tổ chức khám và khởi tạo sổ sức khỏe điện tử toàn dân. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng, có khả năng liên thông với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và tích hợp trên VNeID.

Người dân sử dụng kiosk tự phục vụ tại Bệnh viện Bãi Cháy để lấy số thứ tự khám bệnh.

Tính đến ngày 25/8/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho 750.000 người dân, đạt tỷ lệ 55,82% dân số. Khi dữ liệu sức khỏe được cập nhật đầy đủ, mỗi người dân sẽ có thêm một hồ sơ sức khỏe điện tử được hình thành xuyên suốt; tạo thuận lợi cho quá trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Ngành Y tế sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố triển khai mô hình cấp cứu bệnh nhân thông minh. Khi được áp dụng, mô hình sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý cấp cứu, tăng khả năng cứu sống người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, ngành tiếp tục nâng cấp hệ thống bệnh án điện tử, mở rộng dịch vụ y tế số và đẩy mạnh sử dụng thẻ căn cước trong toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh.