Tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Sáng 21/9, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp về triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kết luận cuộc họp.

Trên địa bàn thành phố có trên 1,9 triệu thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong kỳ báo cáo từ ngày 4/8 đến 20/9, toàn tỉnh đã xây dựng và đồng bộ thêm được trên 516.300 thửa lên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, nâng tổng số liệu thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu toàn thành phố lên trên 1,344 triệu thửa đất, đạt 69,1%. Trong đó, trên 1 triệu thửa đất thuộc nhóm 1 đã đồng bộ thành công lên hệ thống thông tin quốc gia (đạt 54,4%).

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, đơn vị nhà thầu đang tập trung rà soát về dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian gần 16.000 thửa để đưa lên nhóm 1; loại trùng lặp đối với trên 92.000 thửa và thu thập hồ sơ đăng ký đất đai đối với trên 42.000 thửa.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích, làm rõ một số những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập hoàn thiện hồ sơ dữ liệu đất đai. Đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ, như: Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tách thửa chưa được chỉnh lý kịp thời giữa bản đồ quy hoạch xây dựng và bản đồ địa chính trong nhiều năm qua; việc tích hợp, chuẩn hóa giữa các hệ tọa độ của thời kỳ đo đạc địa chính; hiện trạng ranh giới thửa đất chồng lấn, sai lệch so với thực tế…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Tiến độ thu thập, rà soát hồ sơ các thửa đất và cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố còn chậm, chưa đảm bảo với kế hoạch đặt ra. Nhiều khó khăn vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp các vướng mắc và có hướng dẫn chung toàn thành phố để các địa phương triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu hồ sơ, không để tình trạng hồ sơ tồn đọng tại đơn vị.

UBND các xã, phường, đặc khu tập trung thu thập dữ liệu các thửa đất, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn trong kiểm tra xác minh kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, bổ sung hồ sơ còn chưa đầy đủ các trường thông tin. Việc thu thập, rà soát, quản lý thông tin hồ sơ dữ liệu đất đai phải được đảm bảo an toàn thông tin tại từng khâu.