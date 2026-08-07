Đề xuất cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Sáng 7/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp ở hội trường sáng 7/8. (Ảnh: DUY LINH)

Các Luật có nội dung được sửa đổi, bổ sung gồm: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều.

Thông tin nội dung cơ bản của dự thảo Luật, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Về phân quyền thủ tục hành chính, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, ngoài 2 nội dung chính nêu trên, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác có mối liên hệ với hai nội dung này để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội tại của các luật được sửa đổi, bổ sung (không phát sinh chính sách mới).

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung sửa đổi khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản để bổ sung dẫn chiếu đến khoản 1a Điều 53 vào dự án Luật (ngoài phạm vi của Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP). Việc bổ sung này bảo đảm nội dung liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính theo Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị và phù hợp với cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Dự kiến Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027 (hiệu lực sớm hơn 2 tháng so với yêu cầu thời hạn có hiệu lực của Nghị quyết số 206/2025/QH15). Cơ quan soạn thảo đã xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm ban hành, có hiệu lực đồng thời với Luật.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo Luật và các dự thảo văn bản hướng dẫn, đặc biệt làm rõ phương thức hậu kiểm đối với từng nhóm thủ tục được cắt giảm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật. (Ảnh: DUY LINH)

"Việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ, gắn với hạ tầng số, liên thông dữ liệu và bảo đảm cơ chế giám sát thống nhất, hiệu quả của các bộ, ngành", Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, đồng thời yêu cầu rà soát việc phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi của địa phương để bảo đảm tính khả thi.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ủy ban đề nghị Quốc hội tập trung cho ý kiến về nội dung Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về bổ sung nội dung sửa đổi khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản để bổ sung dẫn chiếu đến khoản 1a Điều 53 vào dự án Luật và các nội dung khác đã nêu trong Báo cáo thẩm tra đầy đủ.