Lái ô tô vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Nữ tài xế ô tô ở Lào Cai bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe sau khi CSGT xác minh phản ánh của người dân về hành vi vượt đèn đỏ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa xử phạt một nữ tài xế ô tô 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe do vượt đèn đỏ.

Ngày 9/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận phản ánh qua Cục Cảnh sát giao thông (C08) về một ô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Phương tiện được phản ánh mang biển kiểm soát 24A-302.XX. Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế ô tô là chị L.H.N. (SN 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Hình ảnh xe ô tô vượt tại giao lộ. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chị L.H.N. bị xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Hành vi vi phạm được xử lý theo điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 238/2026.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế cần chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, giảm tốc độ và quan sát khi đến các nút giao. Tài xế không được cố tình vượt đèn đỏ, bởi hành vi này có thể gây xung đột với các xe đang lưu thông theo tín hiệu được phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân tiếp tục cung cấp hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm giao thông. Những thông tin có căn cứ sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.