Từ phản ánh của người dân, CSGT Quảng Ninh nhanh chóng xử lý lái xe đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ

Sau gần 1 giờ truy vết, xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh đã xác định và làm việc với lái xe ô tô đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn gần cổng Trường THPT Hòn Gai, phường Hạ Long.



Trước đó, khoảng 9h50 ngày 4/9, đơn vị tiếp nhận phản ánh cùng hình ảnh do người dân cung cấp, ghi lại cảnh xe ô tô con BKS 14A-191.56 đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn làn đường hướng Kênh Liêm - Cột 8.

Clip ghi lại ô tô con BKS 14A 191.56 đi ngược chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương khai thác dữ liệu camera, tổ chức truy vết và xác minh phương tiện, người điều khiển. Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng CSGT đã xác định và triệu tập anh L.X.C. (SN 1986, trú tại thôn Chang Nà, Bình Liêu), là người điều khiển chiếc xe trên, đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh C. thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh đã lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Theo quy định tại điểm d, khoản 9, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đi ngược chiều đường của anh L.X.C. sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

﻿Nhanh chóng xác minh, Đội CSGT ĐB số 2, Phòng CSGT, Công an thành phố, đã triệu tập làm việc với lái xe vi phạm.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh C đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT tiếp tục khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không vì không thấy lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát mà chủ quan, vi phạm.

Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho lực lượng chức năng thông qua Trang Zalo “Phòng CSGT Công an Quảng Ninh” hoặc fanpage Facebook “Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Quảng Ninh”. Sự phối hợp, phản ánh kịp thời của người dân góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, xây dựng giao thông thành phố Quảng Ninh văn minh, an toàn.