Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 15)

Tiếp nối hành trình tự đứng dậy sau chiến tranh, Trung miệt mài lao động, tự tay nung vôi, đóng gạch, dựng lại mái nhà để mẹ có những ngày tuổi già bớt cơ cực. Nhưng khi ngôi nhà còn chưa hoàn tất, anh lại phải đối diện với mất mát lớn nhất: mẹ qua đời, mang theo niềm mong mỏi con trai sẽ có một mái ấm riêng bên Duyên.

Sau ngày tiễn mẹ, Trung buộc phải nói với Duyên sự thật về thương tật mà anh đã giấu kín bấy lâu. Trước một tình yêu thủy chung, anh vẫn chọn cách lùi lại vì không muốn người con gái mình thương phải hy sinh cả cuộc đời. Nhiều năm sau, những ký ức tưởng đã lùi xa bất ngờ trở lại khi Hơ Riêng – cô bé Ê Đê từng được Trung dạy những con chữ đầu tiên bên dòng Sêrêpôk – tìm về vùng mỏ thăm anh. Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ gợi lại cả một thời Trường Sơn và cho Trung thấy những điều tốt đẹp mà cuộc đời người lính đã để lại.



