Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026

Sáng 23/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị thành phố, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”. Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, sở, ngành, địa phương và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 54 xã, phường, đặc khu; đồng thời livestream trên các nền tảng Internet để đông đảo người dân cùng theo dõi.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 diễn ra trong một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố chính thức bước vào giai đoạn vận hành mô hình phát triển mới, gắn với Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Không gian đô thị mở rộng theo cấu trúc đa cực mở ra vận hội bứt phá rất lớn về kinh tế biển, logistics, công nghiệp hiện đại và du lịch di sản song những áp lực ngày càng lớn về quản trị tài nguyên, bảo tồn môi trường và yêu cầu cấp bách nâng cao năng lực chống chịu thiên tai.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, trình bày giải pháp quy hoạch, hạ tầng xanh - xám, đô thị bọt biển và giải pháp dựa vào tự nhiên phù hợp vùng ven biển, đảo, miền núi.

Đồng chí đã gợi mở một số định hướng trọng tâm để diễn đàn tập trung trao đổi. Trong đó, xác định các ưu tiên chiến lược để gắn kết tăng trưởng xanh, dữ liệu số và năng lực chống chịu, thúc đẩy chuyển đổi "kép" xanh - số và tạo không gian cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; định hướng các giải pháp quy hoạch tích hợp và hạ tầng thích ứng theo từng vùng sinh thái; hoàn thiện chuỗi cảnh báo sớm đa thiên tai thời gian thực gắn với cơ sở.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung: Định hướng về các ưu tiên của Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2030 để kết nối tăng trưởng xanh, dữ liệu và năng lực chống biến đổi khí hậu; xu thế đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh - số và các chính sách quốc gia mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương; giải pháp quy hoạch, hạ tầng xanh - xám, đô thị bọt biển và giải pháp dựa vào tự nhiên phù hợp với vùng ven biển, đảo, miền núi; quy hoạch Quảng Ninh trong giai đoạn mới - nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững…

Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ tại diễn đàn.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực thi ngay các giải pháp kết nối dữ liệu số để đánh giá sức chịu tải của tự nhiên. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hình thành kho dữ liệu tập trung của thành phố; đề xuất các cơ chế thử nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi kép, tập trung hỗ trợ sát sao cho các ngành trọng điểm, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số các ngành nghề theo định hướng của thành phố. Đồng thời, tích hợp các giải pháp phát triển kinh tế xanh gắn với hạ tầng thích ứng vào quy hoạch từng vùng sinh thái tập trung tại dải đô thị ven biển, khu vực hải đảo, đồi núi và khai trường mỏ.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.