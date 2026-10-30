Đưa trà hoa vàng đi xa

Tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế, từng làm việc trong lĩnh vực phát triển thương hiệu, Nguyễn Lê Huy Hoàng (sinh năm 1999) không nghĩ có ngày mình sẽ gắn bó với nông nghiệp. Nhưng khi trở về Quảng Ninh, anh đã lựa chọn khởi nghiệp từ trà hoa vàng, một sản vật đặc trưng của quê hương.

Từ những khó khăn về vốn, kỹ thuật chế biến đến bài toán tìm thị trường, Hoàng từng bước xây dựng hướng đi riêng: ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm chế biến sâu, kết nối với người trồng và đưa trà hoa vàng trở thành món quà mang dấu ấn Quảng Ninh.

Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 là một dấu mốc trên hành trình ấy. Nhưng với Hoàng, khát vọng vẫn còn ở phía trước: để trà hoa vàng không chỉ được biết đến như một đặc sản địa phương, mà còn có thể đi xa hơn cùng du lịch và thương hiệu quê hương.