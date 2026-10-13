CLB Đầu tư và Khởi nghiệp TP Quảng Ninh kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 13/10, tại phường Cẩm Phả, câu lạc bộ (CLB) Đầu tư và Khởi nghiệp TP Quảng Ninh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đại diện CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam chúc mừng Ban Thường trực CLB Đầu tư và Khởi nghiệp TP Quảng Ninh.

Với hơn 200 thành viên sinh hoạt tại các CLB cấp cụm và địa phương, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp TP Quảng Ninh là nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Thời gian tới, CLB tập trung hỗ trợ thành viên tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm quản trị, ứng dụng chuyển đổi số và đồng hành cùng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Qua đó, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.