Europa League: Bournemouth thắng đậm AC Milan, Juventus hòa Rennes, Leverkusen toàn thắng

Bournemouth giành chiến thắng 3-0 trước AC Milan chỉ còn 10 người ở lượt trận thứ ba Europa League ngày 22/10, đánh dấu kết quả ấn tượng nhất trong lần đầu tham dự đấu trường châu Âu. Trong khi đó, Juventus bị Rennes cầm hòa 2-2, còn Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.

Thủ môn Mike Maignan của AC Milan (giữa) bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ trong trận giữa Bournemouth và AC Milan tại Bournemouth, Anh, ngày 22/10/2026. Ảnh: AP.

Bournemouth sớm vượt lên dẫn trước nhờ một quả phạt đền, trước khi thủ môn Mike Maignan của AC Milan nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dùng tay đẩy vào mặt tiền vệ người Mỹ Tyler Adams trong tình huống phạt góc, khiến đối phương ngã xuống sân. Pha phạm lỗi này đồng thời khiến đội bóng Italy phải chịu quả phạt đền thứ hai.

Đối mặt với thủ môn dự bị Lorenzo Torriani, Marcus Tavernier thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, nhân đôi cách biệt cho Bournemouth. Trong thế thiếu người, AC Milan không thể lật ngược tình thế và tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở cuối trận, khi cầu thủ vào sân thay người Amine Adli thực hiện cú đá phạt hàng rào đẹp mắt đưa bóng vào lưới.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Bayer Leverkusen đánh bại OFI Crete 2-0 trên sân khách nhờ cú đúp của Jonas Hofmann chỉ trong vòng ba phút cuối hiệp một. Kết quả giúp đại diện Đức duy trì thành tích ba trận toàn thắng tại Europa League mùa này.

Leverkusen cũng tiếp tục thể hiện phong độ tích cực dưới thời tân huấn luyện viên Carles Martínez. Sau thất bại bất ngờ trước Elversberg ở trận ra mắt, chiến lược gia này đã dẫn dắt đội bóng giành bảy chiến thắng trong tám trận trên mọi đấu trường.

Cùng với Leverkusen, Ferencvaros duy trì thành tích toàn thắng sau khi vượt qua Torreense, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng hai Bồ Đào Nha, với tỷ số 4-1. Benfica cũng thắng Omonia 4-1 trong cuộc đối đầu giữa hai đội chưa từng thua, còn Olympiacos phải nhờ bàn phản lưới nhà ở cuối trận mới đánh bại Sparta Prague 1-0. Đây đều là những đội có ba chiến thắng sau ba lượt trận.

Trong khi đó, Juventus không thể giành trọn ba điểm trên sân nhà khi bị Rennes cầm hòa 2-2. Nick Woltemade thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 67 để gỡ hòa cho đội bóng Italy, nhưng bàn thắng muộn của Jhon Lucumi sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Đây là bàn thắng thứ ba của Woltemade sau ba trận tại Europa League kể từ khi gia nhập Juventus theo hợp đồng cho mượn từ Newcastle. Trước đó, Juventus nhập cuộc chủ động và mở tỷ số nhờ pha tấn công nhanh, khi Zeki Çelik đón đường chuyền của Woltemade. Tuy nhiên, Musa Al-Taamari gỡ hòa cho Rennes, trước khi Boulaye Dia thực hiện thành công quả phạt đền, đánh lừa thủ môn Guglielmo Vicario để đưa đội khách vượt lên.

Một đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Sunderland cũng bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi hòa Lech Poznań 1-1 trên sân khách. Tiền đạo Timur Tutierov đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ hai, ghi bàn đầu tiên của mình tại Europa League. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Leo Bengtsson gỡ hòa trong hiệp hai, giúp đội bóng Ba Lan có điểm số đầu tiên.

Crystal Palace cũng chia điểm sau trận hòa 2-2 trên sân Beşiktaş. Đội chủ nhà mở tỷ số nhờ Wilfred Ndidi, trước khi Yeremy Pini gỡ hòa và Jean Philippe Mateta đưa Palace vượt lên. Junior Olaitan sau đó ghi bàn ấn định tỷ số cho Beşiktaş. Dù được chơi hơn người trong 13 phút cuối trận sau khi Ümit Akdağ nhận thẻ đỏ, đại diện Anh vẫn không thể giành chiến thắng.

Ở các trận đấu khác, Celtic thất bại 1-2 trên sân nhà trước Celta Vigo, trong khi Hoffenheim giành những điểm số đầu tiên sau chiến thắng 3-0 trước Lyon, đội đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Pháp. Real Sociedad có chiến thắng đậm nhất lượt trận khi đánh bại Lillestrøm 6-0 trên sân khách.

Marseille tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-1 trước Sturm Graz, qua đó nhận trận thua thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Union Saint-Gilloise thắng đậm nhà vô địch Israel Hapoel Beer-Sheva 4-0. Trận đấu được tổ chức trên sân không khán giả tại Düsseldorf (Đức), sau khi chính quyền thành phố Leuven của Bỉ từ chối đăng cai vì lo ngại an toàn công cộng.

Tại Europa Conference League, giải đấu cấp câu lạc bộ khác của bóng đá châu Âu, Brighton bị đội bóng CH Czech Jablonec cầm hòa 0-0, dù trước đó thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Liverpool Mohamed Salah đánh dấu trận đấu thứ 150 tại các giải cúp châu Âu bằng bàn thắng cho Trabzonspor, góp phần giúp đội bóng này đánh bại Hearts 2-0. Đây là bàn thắng thứ hai của Salah tại giải mùa này, sau khi anh lập công trong chiến thắng 4-2 trước KuPS Kuopio ở lượt trận trước.