Liverpool ngược dòng đánh bại Villarreal 4-3 tại Champions League

Ngày 20/10 (theo giờ địa phương), Liverpool có màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 4-3 trước Villarreal tại vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Tài năng trẻ Rio Ngumoha và tiền vệ Alexis Mac Allister góp công lớn giúp đội bóng Anh duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.

Cầu thủ Florian Wirtz của Liverpool (phải) ăn mừng cùng đồng đội Cody Gakpo sau khi ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà trong trận gặp Villarreal thuộc vòng phân hạng Champions League tại Liverpool, Anh, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

Liverpool khởi đầu không thuận lợi khi để Villarreal dẫn trước 2-0. Trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của đội bóng Tây Ban Nha, đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu thiếu chính xác, tạo cơ hội cho Georges Mikautadze ghi bàn. Trung vệ người Hà Lan sau đó phải giơ tay xin lỗi đồng đội vì sai lầm của mình.

Bất chấp việc bị dẫn trước, Liverpool từng bước lấy lại thế trận và tổ chức những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tài năng trẻ Rio Ngumoha, 18 tuổi, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận đấu. Anh có 3 đường kiến tạo cho Ronald Araujo, Alexis Mac Allister và Florian Wirtz ghi bàn, góp phần quan trọng vào màn lội ngược dòng của Liverpool.

Với chiến thắng 4-3, Liverpool giành trọn 9 điểm sau ba lượt trận tại Champions League mùa giải 2026-2027. Đội bóng Anh cùng đương kim vô địch Paris Saint-Germain là hai đội duy nhất còn toàn thắng sau ba trận.

Kết quả này tiếp tục khẳng định khả năng vượt khó của Liverpool, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của những cầu thủ trẻ của đội bóng Anh.