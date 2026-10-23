UEFA phạt Lyon, Hajduk Split và Trabzonspor vì hành vi của cổ động viên

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 22/10 công bố các án phạt đối với Lyon (Pháp), Hajduk Split (Croatia) và Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) do hành vi vi phạm của cổ động viên tại các trận đấu cúp châu Âu tuần trước. Ngoài phạt tiền, cả ba câu lạc bộ còn bị áp dụng các biện pháp hạn chế khán giả.

Cổ động viên Lyon hô vang khẩu hiệu trong trận đấu thuộc vòng phân hạng Europa League giữa Lyon và Crystal Palace tại Lyon (Pháp). Ảnh: AP.

Lyon, đội đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Pháp, bị phạt 20.000 euro (khoảng 22.500 USD) do cổ động viên có những lời hô mang tính phân biệt đối xử trong trận thắng Crystal Palace 3-2 tại Europa League. UEFA đồng thời yêu cầu đóng cửa ba khu vực khán đài phía bắc sân vận động của Lyon trong một trận đấu thuộc hệ thống giải của UEFA. Tuy nhiên, án phạt đóng cửa một phần khán đài được tạm hoãn trong thời gian thử thách hai năm.

Trong khi đó, Hajduk Split bị phạt 80.000 euro (khoảng 89.500 USD) vì cổ động viên đốt pháo sáng trong trận thắng Ajax 2-1, cùng khoản phạt bổ sung 16.000 euro (khoảng 18.000 USD) do chặn các lối đi dành cho khán giả. Tổng mức phạt tiền của đội bóng Croatia là 96.000 euro. Hajduk Split còn phải thi đấu hai trận sân nhà tại các giải đấu châu Âu trong điều kiện không có khán giả. Tuy nhiên, án phạt đối với trận thứ hai được tạm hoãn thi hành.

Trabzonspor chịu tổng mức phạt 100.000 euro (khoảng 112.000 USD) do cổ động viên đốt pháo sáng, tràn xuống sân và gây hư hại cơ sở vật chất trong trận thắng KuPS Kuopio 4-2 trên sân khách tại Europa Conference League. Ngoài khoản tiền phạt, UEFA cũng cấm cổ động viên Trabzonspor đến sân theo dõi trận đấu sân khách tiếp theo của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.