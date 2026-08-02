"Mỗi đoàn viên, thanh niên là một "đại sứ truyền thông số" của quê hương Quảng Ninh"

Chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh" đang lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh trên các nền tảng số bằng những cách thể hiện sáng tạo, hiện đại. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, về những kết quả bước đầu, vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa trên không gian số và định hướng của Tỉnh Đoàn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh - Thưa đồng chí, Chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh" được phát động với mục tiêu gì? Thông điệp lớn nhất mà Tỉnh Đoàn muốn lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên và cộng đồng thông qua chiến dịch là gì? + Chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” được khởi động trên các nền tảng số từ tháng 6 và chính thức phát động vào đầu tháng 7 tại 6 điểm cấp tỉnh, gồm: An Sinh, Yên Tử, Quảng Yên, Tuần Châu, Hoành Mô và Móng Cái. Việc Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức đồng loạt tại nhiều địa điểm, trải rộng từ các địa chỉ đỏ, khu vực di sản đến địa bàn biên giới đã tạo nên không khí sôi nổi, khơi dậy sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân ngay từ những ngày đầu triển khai. Chiến dịch được phát động với mong muốn đưa những hình ảnh đẹp về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người và những thành tựu phát triển của Quảng Ninh đến gần hơn với đông đảo người dân trên các nền tảng số. Thông qua những sản phẩm truyền thông trẻ trung, sáng tạo và giàu cảm xúc, chúng tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh văn minh, hiện đại, năng động, hội nhập nhưng vẫn luôn gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc riêng; đồng thời góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin và niềm tự hào trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, hướng tới sự kiện tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026. Thông điệp mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn muốn gửi gắm thông qua chiến dịch đó là: Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy trở thành một “đại sứ truyền thông số” của quê hương. Mỗi bạn trẻ, bằng tình yêu, niềm tự hào và góc nhìn riêng của mình, đều có thể kể những câu chuyện đẹp về vùng đất và con người Quảng Ninh. Chúng tôi cũng mong muốn khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới để sáng tạo những sản phẩm gần gũi, hấp dẫn, có sức lan tỏa. Qua đó, không chỉ giới thiệu hình ảnh Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn góp phần hình thành trong thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sự đồng hành đối với quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

- Đến nay, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng như thế nào từ đoàn viên, thanh niên? Đồng chí có nhận xét gì về số lượng, chất lượng cũng như tính sáng tạo của các tác phẩm dự thi, sản phẩm truyền thông số đã được gửi về?

+ Sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận trên 20 tác phẩm dự thi và số lượng tác phẩm vẫn đang tiếp tục tăng lên. Điều đó cho thấy chiến dịch đã bước đầu tạo được sức hút, khơi dậy tinh thần sáng tạo cũng như tình yêu, niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương Quảng Ninh.

Hình ảnh trích từ MV "Khát vọng thành phố mới" của Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai.

Điều khiến chúng tôi rất phấn khởi là các sản phẩm gửi về đều được chuẩn bị khá công phu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức. Nhiều bạn trẻ đã chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cùng những cách thể hiện mới mẻ để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như những thành tựu phát triển nổi bật của tỉnh. Một số tác phẩm đã có cách tiếp cận khá sáng tạo, không chỉ tái hiện những nét đẹp, giá trị truyền thống mà còn mở ra những góc nhìn mới về diện mạo Quảng Ninh trong tương lai. Đặc biệt, qua từng tác phẩm, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình yêu, niềm tự hào và những kỳ vọng của tuổi trẻ về một thành phố Quảng Ninh trong tương lai gần - một đô thị văn minh, hiện đại, năng động, có không gian phát triển rộng mở, kết nối hài hòa giữa đô thị, di sản, biển đảo và khu vực biên giới; đồng thời vẫn giữ gìn được những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng của quê hương Vùng mỏ.

Có thể nói, mỗi tác phẩm không chỉ là một sản phẩm dự thi mà còn là một cách để các bạn trẻ bày tỏ tình yêu, niềm tin và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, đồng thời cũng là động lực để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục lan tỏa chiến dịch sâu rộng hơn, thu hút thêm nhiều ý tưởng mới, nhiều sản phẩm có chất lượng và sức truyền cảm hứng trong thời gian tới.

- Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Thời gian qua, cùng với Chiến dịch "Tôi yêu Quảng Ninh", Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hướng về di sản và văn hóa địa phương. Theo đồng chí, tuổi trẻ Quảng Ninh cần phát huy vai trò như thế nào để gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản trên không gian số?

+ Bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Ninh về phát triển văn hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và di sản không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Đoàn phường Tuần Châu phối hợp với Đoàn Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử triển khai không gian trải nghiệm "Check-in Di sản số".

Thời gian qua, bên cạnh Chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ chung tay giữ gìn Di sản vịnh Hạ Long”, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và quảng bá giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới. Tỉnh Đoàn cũng tổ chức Cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu. Thông qua cuộc thi, đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của quê hương Vùng mỏ. Cùng với các hoạt động cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động tổ chức những hoạt động phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; gắn việc bảo tồn, quảng bá văn hóa, di sản với chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chỉnh trang di tích, bảo vệ môi trường và xây dựng các sản phẩm truyền thông giới thiệu về địa phương. Qua những hoạt động đó, đoàn viên, thanh niên không chỉ được trực tiếp tham gia gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử mà còn có cơ hội hiểu hơn, thêm yêu và thêm tự hào về nơi mình đang sinh sống.

Theo tôi, vai trò của tuổi trẻ trước hết là phải chủ động tìm hiểu, trân trọng và hiểu đúng những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản của quê hương. Khi đã hiểu đúng và hiểu sâu, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ có thể giới thiệu những giá trị ấy đến cộng đồng bằng ngôn ngữ, cách tiếp cận và hình thức thể hiện gần gũi, phù hợp với đời sống hôm nay, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Mỗi đoàn viên, thanh niên có thể phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội để xây dựng video, hình ảnh, bản đồ số, câu chuyện số về các di tích, danh thắng, lễ hội, nhân vật lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng của quê hương. Mỗi sản phẩm truyền thông không chỉ cần hấp dẫn về hình thức mà còn phải bảo đảm tính chính xác, chân thực, có chiều sâu và thể hiện được bản sắc riêng của vùng đất, con người Quảng Ninh.

Đồng thời, thanh niên cũng cần thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ tính chính xác, chân thực của các thông tin về lịch sử, văn hóa; kịp thời đấu tranh với những nội dung sai lệch, thiếu kiểm chứng. Tôi tin rằng, khi các bạn trẻ thực sự hiểu, yêu và có trách nhiệm với di sản, nét đẹp văn hóa và con người Quảng Ninh không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp nối, tỏa sáng trong thời đại mới. Đây sẽ là nền tảng vững chắc đưa văn hóa thành động lực nội sinh quan trọng cho sự bứt phá của tỉnh.

- Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục có những giải pháp gì để phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh giàu bản sắc, hiện đại, văn minh và hội nhập?

+ Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Chúng tôi xác định đây vừa là yêu cầu của công tác Đoàn trong giai đoạn mới, vừa là cơ hội để tuổi trẻ phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh bằng những sản phẩm truyền thông hiện đại, gần gũi và có sức lan tỏa.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động Cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu.

Trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng truyền thông hiện đại, sáng tạo nội dung và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả. Cùng với đó là trang bị cho đoàn viên, thanh niên kiến thức về bảo mật thông tin, kỹ năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm khi tham gia không gian mạng. Chúng tôi mong muốn, mỗi bạn trẻ không chỉ biết sử dụng công nghệ, mà còn biết sử dụng đúng cách, có chọn lọc và có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi, sân chơi sáng tạo số; khuyến khích đoàn viên, thanh niên xây dựng video, hình ảnh, bản đồ số và các sản phẩm truyền thông giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người, di sản, danh lam thắng cảnh cũng như những thành tựu phát triển của tỉnh. Chúng tôi cũng sẽ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và kết nối những bạn trẻ có năng lực về công nghệ, truyền thông, thiết kế và sáng tạo nội dung để hình thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn. Đây sẽ là những hạt nhân vừa trực tiếp tạo ra các sản phẩm chất lượng, vừa hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tại cơ sở tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kỳ vọng thông qua các hoạt động đó, thanh niên Quảng Ninh không chỉ là những người tiếp nhận và sử dụng công nghệ, mà còn là lực lượng tiên phong tạo ra những giá trị mới từ công nghệ. Mỗi bạn trẻ sẽ trở thành một chủ thể tích cực trên không gian số, góp phần kể câu chuyện về Quảng Ninh một cách chân thực, hấp dẫn, văn minh và có trách nhiệm; cùng lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh giàu bản sắc, hiện đại, năng động và hội nhập đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!