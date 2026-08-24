Siết chặt "kỷ cương" vùng biển, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Với quyết tâm đồng hành cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chỉ đạo và thực thi, biến chủ trương chống khai thác hải sản bất hợp pháp thành hành động hiệu quả trên vùng biển.

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai nhiệm vụ IUU năm 2026; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 03/03/2026 về thực hiện chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 về việc thiết lập tạm thời các điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các bến, cảng, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh về khắc phục tồn tại, hạn chế chống khai thác IUU; HĐND đã ban hành Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 về chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2030… Đây là những hành lang pháp lý cần thiết và kịp thời trong bối cảnh hiện nay để chống khai thác IUU.

Các lực lượng kiểm ngư, công an Quảng Ninh phối hợp tuần tra, kiểm soát vùng biển.

Các đơn vị chức năng, trong đó nòng cốt là Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, công an, biên phòng, UBND các địa phương có biển đã liên tiếp triển khai các hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên cảng bến đất liền và trên biển.

Trong tháng 7, Quảng Ninh đã ban hành 30 thông báo đối với 59 lượt tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU; duy trì 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc được lắp đặt thiết bị VMS và thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động trên biển. Toàn tỉnh đã kiểm soát 2.408 tàu cá với 7.030 lượt tàu cập cảng qua hệ thống eCDT; lũy kế có trên 99,1% tàu cá của tỉnh thực hiện thủ tục qua hệ thống điện tử. Sản lượng thủy sản được kiểm soát, cập nhật trên hệ thống trong tháng 7 đạt 15.830,6 tấn, tương đương gần 39% tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh.

Gần đây nhất, ngày 5/8, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác chống khai thác IUU tại các phường Hà An, Phong Cốc, Liên Hòa và Cao Xanh. Trong đó, qua kiểm tra cho thấy phường Hà An kiểm soát sản lượng thủy sản qua hệ thống eCDT đạt kết quả cao. Phường Phong Cốc và phường Liên Hòa, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ quản lý tàu cá theo phân cấp. Phường Cao Xanh, tỷ lệ đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản đối với tàu cá thuộc diện quản lý đạt 100%; việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) từng bước đi vào nền nếp.

Trước đó, từ 1 – 9/8 Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư tỉnh đã đi kiểm tra, kiểm soát tại 4 bến, bãi; tiến hành kiểm tra 30 tàu cá, qua đó phát hiện và xử lý 1 tàu cá có hành vi cải hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã xác minh, xử lý 23/27 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS trên biển trên 6 giờ dưới 10 ngày, đạt tỷ lệ 85,2%. Hiện toàn tỉnh đang có 4.153 tàu cá từ 6 mét trở lên được quản lý trên hệ thống VNFishbase. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư đã phát hiện và xử lý 641 vụ vi phạm các loại về IUU, tổng số tiền xử phạt trên 7,89 tỷ đồng. Đặc biệt, Quảng Ninh tiếp tục duy trì kết quả không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không phát sinh hồ sơ vi phạm mới liên quan đến khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Đồng thời, Quảng Ninh cũng hoàn thành 16/16 nhiệm vụ được giao theo Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt tỷ lệ 100%..

Đến thời điểm hiện nay, Quảng Ninh đã từng bước khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trước đó trong chống khai thác thuỷ sản IUU. Trong đó, điểm nhấn là 100% tàu cá đủ điều kiện đã được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định và chuẩn hoá làm sạch dữ liệu tàu cá trên Vnfishbase và VneID; đảm bảo duy trì 100% tàu cá từ 15m trở lên đồng bộ trên hệ thống VMS; số tàu cá cập, rời cảng ghi nhận trên hệ thống eCDT đến nay đạt 99,0%; tỷ lệ xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối VMS trên biển đạt 100%; công tác xử lý vi phạm được tăng cường và được truyền thông trên các nền tảng Web, Zalo, Facebook tạo tính răn đe người dân.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã đưa vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2026-2030 dự án đầu tư đóng 2 tàu, xuồng kiểm ngư để nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh đồng thời công bố 3 cảng cá loại III, 1 cảng cá loại II, góp phần nâng cao hạ tầng nghề cá để chống khai thác thuỷ sản IUU.