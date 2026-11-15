Giữ lửa sự học

Tháng 11 về, luôn là những lời tri ân gửi đến thầy cô – những người lặng lẽ đứng sau mỗi bước trưởng thành của bao thế hệ học trò. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp tôn vinh nghề dạy học, mà còn gợi nhắc về một giá trị bền bỉ đã làm nên cốt cách của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng: truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Giáo viên hướng dẫn học sinh trong giờ ngoại khóa. Ảnh minh họa.

Với Quảng Ninh, sự học có lẽ chưa bao giờ chỉ gói gọn trong những mái trường. Từ những lớp học nơi phố thị đến các điểm trường vùng cao, biên giới, hải đảo; từ những gia đình công nhân vùng mỏ đến những bản làng xa xôi, tinh thần ham học, trọng chữ vẫn âm thầm được nuôi dưỡng. Qua bao thế hệ, tri thức đã mở ra những cánh cửa mới, giúp nhiều người đổi thay cuộc sống, giúp vùng đất mỏ từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Những năm gần đây, giáo dục Quảng Ninh ghi nhận nhiều dấu ấn đáng tự hào. Học sinh của tỉnh liên tiếp đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Riêng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 82 học sinh đoạt giải, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Đó là kết quả của sự nỗ lực, say mê học tập của học trò, sự tận tụy của thầy cô và những chính sách đầu tư ngày càng bài bản cho giáo dục.

Nhưng có lẽ, niềm vui lớn nhất của sự học không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay vị trí trên bảng xếp hạng. Đó còn là khi những đứa trẻ vùng cao được đến trường trong điều kiện tốt hơn; khi học sinh vùng khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận tri thức; khi mỗi lớp học đều có những người thầy kiên trì gieo chữ, khơi dậy ước mơ. Chất lượng giáo dục đại trà, cơ hội học tập bình đẳng và sự trưởng thành của mỗi học sinh mới là nền móng tạo nên sức sống lâu dài của một nền giáo dục.

Để có được những chuyển biến ấy, phía sau mỗi thành tích là biết bao công sức thầm lặng. Có những người thầy miệt mài bồi dưỡng học sinh giỏi, có những cô giáo vượt đường xa đến với điểm trường vùng cao, có những giáo viên bền bỉ đồng hành cùng học trò còn nhiều thiệt thòi. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy cách làm người, khơi dậy lòng tự tin và niềm tin vào tương lai. Những đóng góp ấy đôi khi không hiện diện trên những bảng thành tích, nhưng lại in dấu rất sâu trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh tặng hoa tri ân cô giáo.

Khát vọng nâng cao chất lượng giáo dục của Quảng Ninh không thể chỉ được đặt lên vai ngành giáo dục. Đó còn là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Một môi trường giáo dục tốt cần những ngôi trường đủ điều kiện, những người thầy được trân trọng, những người cha, người mẹ biết đồng hành và một xã hội luôn dành vị trí xứng đáng cho tri thức. Ngày 20/11, giữa những bó hoa và lời chúc mừng, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô chính là sự trưởng thành của học trò; là khi những hạt mầm tri thức được gieo hôm nay sẽ tiếp tục nảy nở, đơm hoa trong ngày mai. Giữ lửa sự học, vì thế, không chỉ là giữ gìn một truyền thống đẹp, mà còn là giữ gìn nguồn lực cho tương lai. Và trên hành trình ấy, những người thầy vẫn luôn là những người lặng lẽ thắp sáng, trao truyền niềm tin và dẫn dắt các thế hệ học trò đi tới.